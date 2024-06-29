كيف تبعد الذباب عن منزلك بمكوّن شائع من مطبخك؟

في الطقس الرطب والدافئ، تزداد أعداد الحشرات، وخاصة الذباب المزعج، بشكل كبير بسبب تسارع عملية الاستقلاب لديها، مما يؤدي إلى نموها وتكاثرها بشكل أسرع.

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انتشار الذباب في المنازل ليس فقط مصدر إزعاج، بل يشكل أيضًا خطراً على الصحة العامة، حيث يمكن لبعض أنواع الذباب نقل أمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.



وفي هذا السياق، صرح بول بلاكهرست، رئيس الأكاديمية التقنية في Rentokil لمكافحة الحشرات، قائلاً: "تؤدي درجات الحرارة الدافئة والرطبة إلى زيادة أعداد الذباب. ولمنع هذا الانتشار المزعج في الأماكن الداخلية، يجب التخلص من مخلفات الطعام بسرعة وإبقاء أبواب ونوافذ المطبخ مغطاة بشكل صحيح باستخدام الشبكات أو مغلقة."



كما أشار بلاكهرست إلى إمكانية صنع مصائد للذباب باستخدام خل التفاح، للحد من انتشار الحشرات في المناطق الخارجية حول المنزل، مثل مداخل الأبواب أو النوافذ أو في حديقة المنزل، وبالتالي منع دخولها إلى الداخل.



يذكر أن أنثى الذبابة المنزلية الشائعة يمكنها إنتاج حوالي 500 بيضة في حياتها، والتي قد تفقس خلال 8 إلى 24 ساعة فقط، وتتطور إلى ذبابة بالغة في أقل من 5 إلى 7 أيام.



لذلك، من المهم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على مشكلة الذباب قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.







