كيف تتصرف عند وقوع الزلازل؟

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في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل 632 شخصًا و329 جريحًا وإجبار العديد من السكان على قضاء الليل في الشوارع.. إليكم كيفية الاستعداد للزلال والتصرف عند وقوعها. بحسب مانشر موقع "سي ان ان العربية".وفيما يأتي خطوات يجب اتباعها عند حدوث هزة أرضية بناء على مكان وجود الشخص، أوصت بها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، والصليب الأحمر الأميركي، في مراحل سابقة.- إذا كنت داخل المنزل، ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج.- اتبع قاعدة الاحتماء والتغطية والثبات.- ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي معلقات قد تسقط مثل الإضاءة والأثاث.- إذا كنت في السرير، فابق في مكانك واحم رأسك بوسادة.- لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكدا من أنها قوية وتستطيع التحمل.- لا تستخدم المصاعد.- كن على دراية بأن الكهرباء قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.- إذا كنت خارج المنزل، ابق في منطقة مفتوحة.- تحرك بعيدا عن المباني وأعمدة إنارة الشوارع، والأسلاك الكهربائية، والحفر، وخطوط الوقود، والغاز.- ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة. أخطر الأماكن تقع عند مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.إذا كنت تقود السيارةتوقف بعيدا بأسرع ما تسمح به معايير السلامة، وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني، والأشجار، والجسور، وأسلاك الكهرباء.سر بهدوء في السيارة بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون تضررت جراء الزلزال.شغل الراديو للاستماع إلى آخر الأخبار، وتلقي التعليمات والتوجيهات التي قد تصدرها السلطات المعنية.إذا كنت عالقا تحت حطامقم بتغطية فمك بمنديل أو قطعة ملابس.اطرق على أنبوب معدني أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علمًا بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.وفي ما يأتي، كيفية الاستعداد قبل وقوع الزلزال، وفقًا لما ذكرته هيئة المساحة الجيولوجية السعودية:تثبيت كل ما يمكن أن يقع مثل الخزائن، والثريات، والرفوف، وغيرها.تصليح التشققات في المبنى والأسلاك الكھربائية.تحديد الأماكن الآمنة في كل غرفة للتوجه إليها في حال وقوع زلازل: تحت الطاولات قوية الصنع، أو بجانب حائط داخلي بعيدا عن الزجاج، والمرايا، وكل ما يمكن أن يتكسر.- إرشاد أفراد الأسرة إلى اتجاه مخارج الطوارئ في المنزل.- تدريب أفراد الأسرة على الإسعافات الأولية.توفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لاستخدامها في حال حدوث زلازل، مثل حقيبة طوارئ وحقيبة الإسعافات أولية.