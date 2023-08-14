الإثنين 14 آب 2023
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كيف تستخدمين البطيخ للعناية بجمالك؟

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يساهم البطيخ في تعزيز إنتاج الكولاجين
يتمتع البطيخ بفوائد تجميلية تجعل منه مكوناً مثالياً لترطيب بشرة الوجه، تقشير بشرة الجسم، تعزيز حيوية الشعر، العناية بمحيط العينين وحتى ببشرة القدمين.اضافة اعلان

يتكون البطيخ من الماء بنسبة 90%، ما يجعل منه مرطباً طبيعياً مفيداً للبشرة. أما بذوره فتتمتع بفوائد مقشرة تزيل الخلايا الميتة عن سطح الجلد.

ويوصف البطيخ لمحاربة جفاف البشرة والشعر، وهو غني بالفيتامينات من فئة A، وC، وE كما يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وزيادة ليونة البشرة بالإضافة إلى حمايتها من الشيخوخة المبكرة. ويتمتع البطيخ بمفعول مقشر ومجدد للجلد بفضل غناه بحمض الماليك. أما للاستفادة من خصائصه التجميلية فيمكن اعتماد الخلطات التالية:

1- لوشن مرطب للوجه
لتحضير هذا اللوشن يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من عصير البطيخ، ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، وملعقة كبيرة من الغليسيرين. يحفظ هذا الخليط في عبوة نظيفة ويستعمل القليل منه على قرص قطني لتطبيقه على الوجه، والعنق، وأعلى الصدر.

ويمكن وضعه أيضاً في عبوة رذاذة تسهل رشه على البشرة قبل تطبيق كريم النهار وهو يحفظ في الثلاجة لبضعة أيام.

2- مقشر ينعّم الجلد
لتحضير هذا المقشر يكفي خلط 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض، 4 ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب، مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق بذور البطيخ، وقطعة بطيخ مهروسة.

يتم تطبيق هذا المقشر على بشرة الجسم بعد تنظيفها وتجفيفها، وهو يدلك بحركات دائرية قبل شطفه جيداً بالماء. ينصح بتطبيقه على الجسم مرة أو مرتين أسبوعياً بهدف تعزيز نعومة البشرة.

3- علاج مرمم للشعر
لتحضيره يكفي خلط كوب من البطيخ المهروس، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند بعد تسخينه قليلاً، 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا، وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

يتم تطبيق هذا القناع على الشعر مع التركيز على طول خصلاته وأطرافها. وهو يترك على الشعر بعد ذلك لمدة ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو.

4- قناع مرطب لمحيط العينين
لتحضير هذا القناع يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي، ربع حبة من الخيار المقطع قطعاً صغيرة جداً، ونصف قطعة من البطيخ المهروس، بحسب ما جاء في موقع العربية نت.

يطبق القليل من هذا الخليط بواسطة ملعقة معدنية على محيط العينين، وهو يترك لمدة ربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء. يمكن الاستعانة بهذا القناع مرتين أو 3 أسبوعياً.

5- حمام مغذي لبشرة القدمين
لتحضير هذا الحمام يكفي خلط ليتر من الماء الفاتر، مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، 100 ملليلتر من الحليب السائل، ونصف رأس من البطيخ المهروس في الخلاط الكهربائي.

يتم نقع القدمين في هذا الخليط لمدة 10 دقائق قبل شطفهما جيداً بالماء. للحصول على النتيجة المرجوة، ينصح باستعماله مرة أو مرتين أسبوعياً.

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