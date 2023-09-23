السبت 23 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كيف تولّد صورا حسب رغبتك باستخدام ChatGPT؟

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الصور التي يولدها الذكاء الاصطناعي
تعتزم شركة مايكروسوفت السماح للمستخدمين بإمكانية الوصول إلى منشئ الصور "دال إي 3" الخاص بنظام الذكاء الاصطناعي "أوبن أيه آي" لإنشاء الصور مباشرة في الدردشة في محرك "بينغ" الخاص به.اضافة اعلان

وسيتمكن مستخدمو "شات جي بي تي" بدءا من الشهر المقبل من استخدام نظام "دال إي 3" أثناء الدردشة بمجرد كتابة طلبهم لإنشاء صورة ومن ثم رؤية أفكارهم تنبض بالحياة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما يمكن استخدام تقنية "دال إي 3" لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي عبر موقعها المخصص مباشرة بشكل مستقل عن خدمة المحادثة ChatGPT.
وأدخلت "أوبن أيه آي" بعض التحسينات على "دال إي 3" مقارنة بالنسخة الماضية، وأكدت أنه سينشئ صورا أكثر دقة وحيوية وإبهارا ويأخذ جميع الطلبات في الاعتبار.

أما النسخة التي تعمل مع "تشات جي بي تي بلس" وهي الإصدار المميز الذي يتطلب دفع رسوم اشتراك، فيتوقع أن تكون النتائج أكثر دقة وسيتمكن المستخدمون من إنشاء الصور مباشرة خلال المحادثات.

وتؤكد "أوبن أيه آي" إن "دال إي 3" مصمم لرفض طلبات إنشاء صور لشخصيات عامة، كما أنه لن يقبل بإنشاء محتوى يتضمن دعاية أو معلومات مضللة.
وتبحث الشركة أيضا عن طرق تسمح للمستخدمين بملاحظة متى تم إنشاء الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي منعا للتضليل.

بالإضافة لذلك، ستسمح "أوبن إيه آي" للفنانين بمنع استخدام أعمالهم في الإصدارات المستقبلية عن طريق إرسال القطعة التي يمتلكون حقوقها، نقلا عن الحرة.

وهناك مخاوف من أن تقوم روبوتات الدردشة بإغراق الإنترنت بالمعلومات المضللة أو أن تنتج الخوارزميات المتحيزة مواد عنصرية وغيرها أو إمكان أن تؤدي الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى تدمير صناعات بأكملها.

ولا توفر الشركة خدمة إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي مجانا، إذ يحتاج المستخدم للحصول على نقاط مقابل قيمة مادية، وعند إنشاء كل صورة يتم خصم جزء من النقاط.
الحرة - واشنطن
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