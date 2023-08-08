كيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟

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وفقا للدكتورة أناستاسيا كوستوماخا، خبيرة التغذية الروسية، تعد الشوكولاته أكثر المنتجات الشهية انتشارا بسبب مكوناتها الطبيعية، وللحصول على هرمونات السعادة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".وتشير الخبيرة، في حديث لـ"Pravda.Ru"، إلى أن بعض المنتجين يغيرون وصفة الشوكولاته التقليدية لتقليل تكلفة الإنتاج، فكيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟وفقا لها، يجب قبل كل شيء أن نتعرف على مكونات الشوكولاته ونركز على مكونين؛ "الكاكاو المبشور" و"زيت الكاكاو"، فإذا لم يكونا موجودين، فإن المنتج ليس شوكولاته بل "قطعة حلوى". وهذا يماثل الفرق بين الزبدة والسمن النباتي (المارغرين).وتشير إلى أنه يجب عدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، فالفرق جوهري بينهما؛ أي أن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاته، ولذلك يكون سعرها منخفضا.ووفقا لها، بالنسبة للمشتري العديم الخبرة لا فرق بين "الكاكاو المبشور" و"مسحوق الكاكاو"، مع أنهما مختلفان تماما، ولذلك تكون الشوكولاته المصنوعة من مسحوق الكاكاو دائما أرخص من تلك المصنوعة من الكاكاو المبشور.وتقول: "يجب ألا يخيفنا وجود ليسيثين الصويا في التركيبة، لأنها مادة مثخنة ضرورية لإنتاج الشوكولاته، كما أنها مفيدة جدا للدماغ وتحسين الذاكرة. ولكن يجب أن تستخدم بنسب محددة في صنع الشوكولاته. فإذا كانت الشوكولاته لا تذوب على الإطلاق في اليد، فيمكن القول إن الشركة المصنعة قد أفرطت في استخدام الليسيثين. يمكن التعرف على نسبة الليسيثين العادية من خلال النظر إلى الجانب الخلفي للوح الشوكولاته. فإذا وجدت بقعا صغيرة في الملمس هناك، فهذه علامة جيدة. كما يجب ألا تحتوي الشوكولاته الجيدة على محسنات النكهة والأصباغ على الإطلاق".ووفقا لها، تعد الشوكولاته المرة الداكنة الأكثر فائدة، وتأتي الشوكولاته الداكنة في المرتبة الثانية، وشوكولاته الحليب في المرتبة الأخيرة، وهي حلوة المذاق وأكثر شعبية ولها مذاق الكريم.