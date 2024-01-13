كيف يمكن لصناع المحتوى مقاومة "الذكاء الاصطناعي"؟

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك دعاوى قضائية متعددة رفعها صناع المحتوى الذين يزعمون أن أعمالهم يتم استخدامها بشكل غير عادل من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يهدد في النهاية بإقصائهم.



إحدى الدعاوى القضائية البارزة التي رفعتها صحيفة نيويورك تايمز، والتي اتهمت فيها الصحيفة العملاقة كلا من OpenAI وMicrosoft، باستخدام ملايين القطع من المحتوى الصحافي بشكل غير قانوني لتدريب نماذج لغوية كبيرة.

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لذا فإن المشكلة ذات شقين؛ إذ لا يقتصر الأمر على أن الناشرين وصناع المحتوى لا يحصلون على أجور عادلة مقابل المحتوى المستخدم لتدريب هذه النماذج، بل إن الذكاء الاصطناعي مستعد أيضًا لتعطيل الأعمال التي يبحث من خلالها المستهلكون عن المعلومات عبر الإنترنت بشكل خطير، بحسب رنا فوروهار، في مقال لها بصحيفة الفاينانشال تايمز.



في الوقت الحالي، عندما يستخدم الأشخاص محرك بحث للحصول على معلومات، تظهر لهم نتائج قد تقودهم إلى مواقع الويب الخاصة بالمبدعين.



ويمكن للمبدعين بعد ذلك كسب المال من حركة المرور من خلال الإعلانات الرقمية. وهي علاقة تكافلية، وهذا لا يعني أنها متساوية.



منذ أن كانت غوغل رائدة في نموذج الأعمال المتمثل في بيع الإعلانات مقابل البحث في العام 2000، كان صناع المحتوى تحت رحمة شروط تقاسم الإيرادات التي أرادت شركات التكنولوجيا الكبرى تقديمها، هذا إذا كانت قد عرضت أي شيء على الإطلاق.



بدأ هذا يتغير منذ عامين، عندما أجبرت أستراليا، تليها كندا، منصات التكنولوجيا على التفاوض بشأن المدفوعات مع الناشرين. وهذا أفضل من لا شيء، لكن الرسوم بلغت جزءًا صغيرًا مما يقول عديد من الخبراء إنها القيمة العادلة.

وقامت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا وجامعة هيوستن وشركة براتل جروب الاستشارية، بتحديد حجم النقص، وقد قدروا أنه إذا منحت غوغل الناشرين الأميركيين 50 بالمئة من القيمة التي يخلقها المحتوى الإخباري الخاص بهم، فسوف ينفقون ما بين 10 إلى 12 مليار دولار سنويًا.



وفي واقع الأمر، فإن صحيفة نيويورك تايمز - واحدة من أكبر ناشري الأخبار - تحصل على 100 مليون دولار فقط على مدى ثلاث سنوات.





علاقة عير متماثلة

تقول فوروهار: "والآن، يستعد الذكاء الاصطناعي لجعل تلك العلاقة غير المتماثلة تبدو جيدة. فعندما تطرح سؤالاً على برنامج chatbot مثل ChatGPT من OpenAI أو Bard من Google، لا يتم إرسالك إلى موقع الويب الخاص بمنشئ المحتوى. بل يتم إعطاؤك الجواب مباشرة. يبقى المستخدمون في الحديقة المسورة لأي شركة تكنولوجيا كبيرة تمتلك منصة الذكاء الاصطناعي".



وحقيقة أن الذكاء الاصطناعي قد تم تدريبه على نفس المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي يهدف إلى تجاوزه يزيد الطين بلة.

ليس منشئو المحتوى التقليديون وحدهم هم من يشعرون بالقلق.



تقوم العلامات التجارية الآن بإنشاء مؤثرين افتراضيين على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذلك لا يتعين عليهم دفع 1000 دولار أو نحو ذلك لكل منشور يتقاضاه بعض المؤثرين الحقيقيين.



كانت إضرابات ممثلي وكتاب هوليوود في العام الماضي تدور أيضًا حول هذا السياق، حيث سيتم تنفيذ المزيد والمزيد من الوظائف الإدارية الإبداعية بواسطة البرامج.



وربما يمثل الذكاء الاصطناعي "الانقلاب النهائي" وربما الحتمي لنقطة البداية لشبكة الويب العالمية، والتي كانت تدور حول مساعدة المستخدمين في العثور بسهولة على عديد من صفحات الويب الأصلية والتنقل فيها والتي ظهرت مع انتشار الإنترنت.

كذلك يتعلق الأمر كله باستخراج بيانات المستخدم واهتمامه وبيعها إلينا مرة أخرى بطرق تؤدي إلى انخفاض تكاليف المدخلات وانخفاضها وهوامش ربح أعلى وأعلى للمنصات.





تأثير الذكاء الاصطناعي



يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) على منشئي المحتوى متعدد الأوجه، حيث يعيد تشكيل مشهد إنتاج المحتوى، ومشاركة المستخدم، وتحسين محرك البحث. مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يجد منشئو المحتوى أنفسهم عند تقاطع الإبداع البشري والذكاء الآلي.





عمليات الإنتاج المتسارعة:

إن تأثير الذكاء الاصطناعي على إنتاج المحتوى عميق، لا سيما فيما يتعلق بتسريع العمليات.



غالبًا ما يتضمن إنشاء المحتوى مهام كثيفة العمالة، مثل البحث وتحليل البيانات والصياغة.



يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط هذه العمليات، وأتمتة المهام الروتينية، والسماح لمنشئي المحتوى بالتركيز على الجوانب الأكثر إستراتيجية وإبداعًا.



وعلى سبيل المثال، يمكن لخوارزميات معالجة اللغة الطبيعية أن تساعد في إنشاء نص متماسك وذو صلة بالسياق.

ويمكن لمنشئي المحتوى الاستفادة من هذه الأدوات لأتمتة مهام الكتابة المتكررة، وتوفير الوقت للتفكير وإنشاء محتوى أكثر دقة.



تحسين تجربة المستخدم:

يعد فهم سلوك المستخدم أمرًا محوريًا في إنشاء محتوى له صدى.



يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين منشئي المحتوى من القدرة على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات، والكشف عن رؤى حول تفضيلات المستخدم، وأنماط المشاركة، وعادات استهلاك المحتوى.



من خلال تسخير هذه المعلومات، يمكن لمنشئي المحتوى تصميم المحتوى الخاص بهم لتلبية الاحتياجات والتوقعات المحددة لجمهورهم.



يصبح التخصيص عنصرًا أساسيًا في تعزيز تجربة المستخدم. ويمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي أن توصي ديناميكيًا بالمحتوى بناءً على التفضيلات الفردية، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستخدم والمشاركة لفترة طويلة.



لا يحافظ هذا النهج المخصص على الجماهير الحالية فحسب، بل يجذب أيضًا جماهير جديدة من خلال تقديم محتوى ملائم ومقنع.



استراتيجيات تحسين محركات البحث (SEO) المحسنة:



كذلك يظل تحسين محرك البحث حجر الزاوية في رؤية المحتوى. إذ يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في تحسين المحتوى لمحركات البحث.



يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل اتجاهات البحث، وتحديد الكلمات الرئيسية ذات القيمة العالية، والتوصية بتعديلات المحتوى لتحسين تصنيفات البحث.



علاوة على ذلك، يمكن للأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تقييم القدرة التنافسية للكلمات الرئيسية، مما يساعد منشئي المحتوى على استهداف موضوعات متخصصة ذات منافسة أقل ولكنها تحظى باهتمام كبير من الجمهور. يعزز هذا النهج الاستراتيجي إمكانية اكتشاف المحتوى، مما يضمن وصوله إلى الجمهور المستهدف من خلال البحث العضوي.

إنشاء المحتوى تلقائيًا:



تعد قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء المحتوى تلقائيًا بمثابة نقلة نوعية في مشهد إنشاء المحتوى، وفي حين أنه يثير المخاوف بشأن إزاحة الوظائف، فإنه يوفر أيضًا فرصًا لمنشئي المحتوى للاستفادة من هذه القدرات بشكل إبداعي.



كما يمكن لأدوات إنشاء المحتوى الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد في إنشاء المسودات وتوليد الأفكار وحتى إنتاج التصميمات الأساسية. يمكن لمنشئي المحتوى استخدام هذه المخرجات التي تم إنشاؤها كأساس، وإضافة رؤاهم الفريدة وإبداعهم ولمستهم الإنسانية لتحسين المخرجات النهائية والارتقاء بها.



ويحدد بانافع مجموعة من استراتيجيات "المقاومة" أو "التوظيف" للذكاء الاصطناعي، على النحو التالي:

تنمية مهارات التخطيط والإبداع: يجب على منشئي المحتوى صقل مهاراتهم التخطيطية والإبداعية باستمرار للبقاء في صدارة قدرات الذكاء الاصطناعي. في حين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في مهام معينة، فإن التفكير الاستراتيجي والجوانب الخيالية لإنشاء المحتوى تظل إنسانية بشكل واضح.



التعلم التفاعلي مع التكنولوجيا: يتضمن تبني الذكاء الاصطناعي عملية تعلم مستمرة. يجب على منشئي المحتوى التفاعل بشكل نشط مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحضور ورش العمل، واستكشاف أدوات جديدة لفهم وظائفهم ودمجها بشكل فعال في سير عملهم.



التحسين المستمر في جودة المحتوى: يظل محتوى الجودة أمرًا بالغ الأهمية. يجب على منشئي المحتوى الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي لاكتساب نظرة ثاقبة حول تفضيلات الجمهور، وتصميم المحتوى لتلبية التوقعات المتطورة. تضمن هذه العملية التكرارية بقاء جودة المحتوى عالية وتتوافق مع اهتمامات الجمهور.



الاستخدام الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي كأداة تحليلية: الذكاء الاصطناعي هو أداة تحليلية قوية. يمكن لمنشئي المحتوى تسخير قدراتهم لتحليل بيانات الجمهور وتحديد الاتجاهات الناشئة واتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات. يضمن هذا النهج الاستراتيجي أن يظل المحتوى ملائمًا ويلقى صدى لدى الجمهور المستهدف.



الابتكار في الشكل والمضمون: يصبح الابتكار ميزة تنافسية. يجب على منشئي المحتوى تجربة التنسيقات المتنوعة وتقنيات سرد القصص وعناصر الوسائط المتعددة لجذب الجماهير. يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي متعاونًا في التجريب، حيث يوفر رؤى حول اتجاهات المحتوى الناشئة.





الاعتبارات المستقبلية والأبعاد الأخلاقية



ومع تطور التآزر بين الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى، تأتي الاعتبارات الأخلاقية في المقدمة، إذ يجب على صناع المحتوى التعامل مع الأسئلة المتعلقة بالشفافية والمساءلة والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. تتضمن ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية ضمان العدالة، وتجنب التحيز، والتواصل بشفافية عندما يشارك الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى.



بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الدور المتطور للذكاء الاصطناعي حوارًا مستمرًا بشأن حقوق الطبع والنشر والملكية والإسناد، نظرًا لأن أدوات الذكاء الاصطناعي تساهم بشكل كبير في عملية إنشاء المحتوى، فإن تحديد حدود الملكية الفكرية والاعتراف بالطبيعة التعاونية لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي البشري يصبح أمرًا بالغ الأهمية.



ويقول بانافع إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومنشئي المحتوى ديناميكية، وتطرح تحديات وفرصًا. يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع العمليات، وتعزيز تجارب المستخدم، وتحسين استراتيجيات تحسين محركات البحث، وأتمتة عملية إنشاء المحتوى. ويحتاج صناع المحتوى بدورهم إلى تحقيق التوازن بين احتضان قدرات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الصفات الفريدة للإبداع البشري



ويعد التكيف الاستراتيجي والتعلم المستمر والاعتبارات الأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية حيث يتنقل منشئو المحتوى في هذا المشهد المتطور.



كما يكمن مستقبل صناعة المحتوى في التعاون المتناغم بين البراعة البشرية والذكاء الاصطناعي، مما يفتح إمكانيات جديدة ويشكل نظامًا بيئيًا رقميًا ديناميكيًا وجذابًا.