 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لأول مرة.. ثلاث مركبات فضائية مأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

لأول مرة.. ثلاث مركبات فضائية مأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية
لأول مرة.. ثلاث مركبات فضائية مأهولة تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية
أعلن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو أنه لأول مرة، تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية ثلاث مركبات فضائية مأهولة مختلفة.

ويشير كونونينكو إلى أن هذه المركبات هي "Soyuz MS-25" وCrew" Dragon Endeavour" و"CST-100 Starliner"، حيث يمكن رؤيتها من نوافذ المحطة الفضائية الدولية.اضافة اعلان

وبالإضافة إلى المركبات الفضائية الثلاث المأهولة، هناك ثلاث مركبات شحن مختلفة ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية وهي Cygnus الأمريكية ومركبات شحن روسية من طراز "Progress MS".

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة CST-100 Starliner أطلقت يوم 5 يونيو المنصرم وبعد أقل من يومين التحمت بالمحطة الفضائية الدولية. ووفقا للخطة المعتمدة كان من المفترض أن تنفصل عن المحطة الدولية بعد ثمانية أيام وتعود إلى الأرض مع رائدي الفضاء باري بوتش ويلمور وسونيتا ويليامز، ولكن تم تأجيل عودتها عدة مرات لأسباب فنية، وأخيرا تأجلت عودتها إلى أجل غير مسمى. RT
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