الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

“لا تتصلي به أبدا”.. علماء نفس يوضحون أهمية عدم التواصل مع الشريك السابق

علماء نفس يوضحون أهمية عدم التواصل مع الشريك السابق
علماء نفس يوضحون أهمية عدم التواصل مع الشريك السابق
تعتبر فترة ما بعد الانفصال من أصعب المراحل على الإطلاق بسبب كمية المشاعر الجياشة والمتناقضة التي تترافق معها، فقد تشعرين خلال هذه الفترة بالحزن والغضب من ناحية، كما قد تشعرين بالاشتياق والندم من ناحية أخرى، وسواء كان قرار الانفصال صائباً أم لا ستشعرين بلا شك في رغبة بتجاهل كل ما مضى والعودة من جديد. اضافة اعلان

لكن وعلى الرغم من صعوبة الأمر، يعتقد علماء النفس وخبراء العلاقات أنك بمجرد اتخاذ قرار الانفصال يجب أن يكون قرارك حاسماً وأن تبدئي من بعده بتطبيق ما يسمى "قاعدة عدم الاتصال". 

ما هي قاعدة "عدم الاتصال"؟
كما توحي العبارة، تستلزم قاعدة "عدم الاتصال" قطع جميع الاتصالات مع حبيبك السابق بعد الانفصال، إذ يعتقد الخبراء أنها الطريقة الأمثل والأسرع لشفاء قلبك والمضيّ قدماً. 

ويشمل "عدم الاتصال" الامتناع عن المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والرسائل المباشرة وحتى "الإعجابات" على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن اللقاءات الشخصية بكل تأكيد. 

ويعتقد بعض الخبراء، أنه من الأفضل كذلك عدم تتبع أخبار الشريك السابق من خلال أصدقائكما المشتركين. 

أما عن أهمية هذا الإجراء، ففي حال كان الانفصال قراراً صائباً سيمنحك "عدم الاتصال" القدرة على المضيّ قدماً في هذا القرار الصائب، أما في حال كان الانفصال غير نهائي أو أنه لم يكن القرار الأفضل، فسيمنحك عدم الاتصال القدرة على التفكير بعقلك بعيداً عن المشاعر المتضاربة. 

فوائد عدم الاتصال
لا شك أن الانفصال صعب بشكل لا يصدق، ويصاحبه كثير من المشاعر المربكة، سواء كان الانفصال ودياً أم لا.

يقول عالم النفس إرنستو ليرا دي لا روزا لموقع Very Well Mind: "من الطبيعي أن تشعري بالضيق والحزن والقلق واليأس والعجز والارتباك بعد الانفصال"، قد تبدئين أيضاً باستعادة الذكريات الجميلة منها والسيئة ما يزيد من تخبطك وارتباك مشاعرك. 

لكن، يتيح لك "عدم الاتصال" مزيداً من الوقت لمعالجة الخسارة والحزن في علاقتك بشكل صحي. في النهاية، يمكن أن يساعدك على إصلاح قلبك، وتقبل انتهاء العلاقة، والبدء في حياة جديدة عندما تصبحين جاهزة لذلك.

يسمح اتباع قاعدة "عدم الاتصال" أيضاً بمنعك من الانزلاق مرة أخرى في العلاقة نفسها، ما يؤدي إلى حدوث ارتباك يمكن أن يطيل من ألمك. قد يكون من الصعب التعامل مع هذه الحدود الواضحة، خاصة في بداية الانفصال، ولكن عدم التواصل مع الشريك السابق يتيح لك مساحة للمضيّ قدماً في حياتك بعيداً عن المؤثرات العاطفية. 

استثناءات من قاعدة عدم الاتصال
يوضح الخبراء أنه توجد حالات لا يكون فيها "عدم الاتصال" هو الخيار الأمثل. على سبيل المثال إذا كان لديك أطفال ووقع الطلاق بينك وبين زوجك السابق فلا بد من وجود نوع من التواصل بينكما بعد الانفصال. كذلك إذا كنت تعملين بنفس المكان مع شريكك السابق أو إذا كنتما تتواجدان بنفس الدوائر الاجتماعية لسبب أو لآخر. 
مع ذلك يوصي دي لا روزا بالحفاظ على الحد الأدنى من الاتصال. كما يقترح أيضاً تحديد أنواع المحادثات التي لا يناسبك إجراؤها مع الشريك السابق ورسم حدودك معه بشكل واضح. 

كيف تقاومين إغراء إعادة إحياء التواصل؟
قد تكون مشاعرك تجاه حبيبك السابق قد تضاءلت -هناك سبب لانفصالك، بعد كل شيء- لكن هذا لا يعني أنه من السهل التوقف عن التواصل معه تماماً. 
في الواقع، قد تشعرين بأن هناك فجوة في حياتك بعد الانفصال، ولا بد أنك ستشعرين بالإغراء للتغلب على هذا الحزن من خلال التواصل مرة أخرى.

لكن، إذا بقيت على اتصال مع حبيبك السابق على الرغم من انفصالكما فهذا سيؤدي إلى تفاقم مشاعرك السلبية بدلاً من معالجتها. 

لهذا السبب، من المهم مقاومة إغراء الاتصال أو إرسال الرسائل النصية أو حتى التطفل عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مقاومة هذه الرغبة:
– احتفظي بدفتر يوميات: عندما تشعرين بالرغبة في التواصل مع حبيبك السابق، ودوّني كل ما تفكرين به على دفتر يوميات بدلاً من إرسال رسالة نصية له.
سيجعلك ذلك تأخذين بعض الوقت للتفكير فيما إذا كنت ترغبين بالفعل بإحياء التواصل معه أم لا. 

– اقضي بعض الوقت مع الأصدقاء: تحدثي مع الأصدقاء المقربين والأحباء لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم توفير مساحة لك للتحدث عما تشعرين به عندما تشعرين بالرغبة في التواصل مع حبيبك السابق. 

وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية (APA)، يعد التواصل الاجتماعي طريقة أساسية لإدارة التوتر والعثور على السعادة، خاصة عند التعامل مع صعوبات الحياة. 

– الغوص في الهوايات: مرحلة ما بعد الانفصال هي الوقت الأمثل لإعادة الاستثمار في نفسك. اكتشفي ما تحبينه، وابحثي عن شغف جديد، وتبني عادات صحية تزيد من ثقتك بنفسك. 

– أبقي هاتفك بعيداً عن متناول اليد: نميل إلى التمرير دون تفكير عبر هواتفنا عندما نشعر بالملل، وهي وصفة للتواصل مع شخص سابق أو الدخول إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك من المهم الاحتفاظ بهاتفك بعيداً عن متناول يدك أثناء نوبات الملل هذه.

إذا وقعت في الإغراء وتواصلت مع حبيبك السابق، فاعلمي أنها ليست نهاية العالم، وتستطيعين العودة من جديد دائماً إلى قاعدة "عدم الاتصال".  -عربي بوست

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج 19 حزيران 2023

كلب بيتبول

رجل يطعن كلب بيتبول حتى الموت بعد مشادة 19 حزيران 2023

أب يحمل طفله على كتفه (صورة تعبيرية)

العمل الدولية تطلب منح "إجازة أبوة" 6 أشهر 19 حزيران 2023

بوتين وهو يقف إلى جانب نائبة مدير الشؤون القانونية في الشركة إيلينا يوكينا

بوتين يُسكت مسؤولة بسبب حديثها خلال عزف النشيد الوطني الروسي (فيديو) 19 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اكتشاف أدلة على كوكب "جهنمي" يمطر الحديد المنصهر ويبخر الصخور

اكتشاف أدلة على كوكب "جهنمي" يمطر الحديد المنصهر ويبخر الصخور

منذ12 ساعة
Human-Intelligence-Can-Fix-AI-Shortcomings-1

قطاع التقنية قد يحقق طفرة على غرار تلك التي حققها ستيف جوبز

منذ14 ساعة
معايير الجمال

معايير الجمال تتشابه في الدول العربية وفقا للذكاء الاصطناعي

منذ14 ساعة
221513_0

اختفاء غواصة سياحية صغيرة أثناء زيارة حطام «تايتانيك»

منذ18 ساعة
Picture1

لا تفوت أفضل برامج التنزيل فيسبوك، انستجرام، وتيك توك

19 حزيران 2023
أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

19 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ5 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
 