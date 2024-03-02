«لا تغسلوا وجوهكم صباحاً»... أطباء الجلد ينسفون مبدأ تربت عليه أجيال

لكل منا برنامج محدد يحرص على القيام به عند الاستيقاظ في الصباح وقبل النوم، ربما تبدأ بتنظيف أسنانك وصنع القهوة أو ربما تبدأ يومك بالتمارين الرياضية، وتنهي يومك بالاسترخاء أو التأمل أو مشاهدة التلفاز، إلا أن مهما كان روتينك الصباحي والمائي فإنه يبدأ وينتهي من دون شك بغسل وجهك.

اضافة اعلان



ويعد غسل الوجه طريقة مهمة للحفاظ على بشرة صحية ونظيفة، ولكن هل يمكن أن يسبب تنظيف البشرة مرتين يومياً ضرراً أكثر من النفع؟

تربت الأجيال على فكرة غسل الوجه في الصباح، حتى أن أغاني الأطفال علمتهم غسل الوجه وتمشيط الشعر وتنظيف الأسنان عند الاستيقاظ، إلا أنه وبحسب موقع «هيلث»، يحذر بعض الأشخاص عبر الإنترنت من أن غسل الوجه مرتين يومياً لا يعد أمراً جيداً.



وبحسب ما قالت ماجا، خبيرة التجميل الطبية، في منشور على «تيك توك»، فإنه «إذا كنت تنظف بشرتك صباحاً ومساءً، فإنك تبالغ في تجريد بشرتك، مما يؤدي إلى خلل في الحاجز الواقي، وظهور البثور، والاحمرار، والمزيد من المشاكل الجلدية».



وبدلاً من ذلك، يوصي صانعو المحتوى بأن يقوم الأشخاص بغسل وجوههم في الليل فقط.



وأوضحت ستيفاني ساكستون دانيلز، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمدة في مستشفى «ويستليك» للأمراض الجلدية، أنه مما لا شك فيه أن غسل الوجه يمكن أن يكون مفيداً، فهو يلعب دوراً مهماً في إزالة الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة والمكياج والمواد التي تسد المسام والغدد، لكنها أضافت: «إذا كنت قد غسلت وجهك في الليلة السابقة، فهل تحتاج حقاً إلى القيام بذلك مرة أخرى بعد بضع ساعات؟».



وذكر موقع «هيلث» ما يقوله الخبراء حول عدد المرات التي يجب أن تغسل فيها وجهك وما يجب مراعاته عند تجربة نظام العناية بالبشرة الخاص بك.



هل من الضروري حقاً غسل وجهك في الصباح؟



عندما يتعلق الأمر بعدد المرات التي يجب على الشخص تنظيف بشرته فيها، فلا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع. بدلاً من ذلك، يعتمد الأمر على أنواع البشرة، حسبما شرحت كارولين ستول، طبيبة الأمراض الجلدية لـ«هيلث».



وأوضحت أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون حب الشباب أو أصحاب البشرة الدهنية، قد يكون غسل الوجه مرتين يومياً مفيداً، بحيث إن غسل الوجه صباحاً يمكن أن يساعد في إزالة الزهم (الزيوت) الزائد وخلايا الجلد الميتة، التي يمكن أن تسد المسام.



وقالت إنها أيضاً طريقة جيدة للتخلص من بقايا منتجات العناية بالبشرة، بما في ذلك الشمع والزيوت الثقيلة.



كذلك، أكدت ستايسي تول، الحاصلة على دكتوراه في الطب، وماجستير في الصحة العامة، وجراحة أمراض جلدية، أن التخلص من هذه الأوساخ وزيوت الجلد وغيرها في الصباح يقلل من احتمالية انسداد المسام والطفح الجلدي. وقالت إنه يمكن أن يمنع أيضاً تراكم خلايا الجلد التي يمكن أن تؤدي إلى مظهر باهت أو غير صحي.



وعلى الرغم من أن تنظيف وجهك في الصباح يمكن أن يحسن صحة الجلد لدى بعض الأشخاص، فإنه ليس ضرورياً للجميع.



وبحسب ستول، فإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلد أو حالات الجلد الالتهابية مثل الإكزيما والعد الوردي والصدفية قد يجدون أن التنظيف مرتين يومياً يسبب الجفاف الشديد.



وأوضحت: «من المهم عدم المبالغة في ذلك. إن تجريد الجلد من الدهون الطبيعية التي يتم إنتاجها بين عشية وضحاها يمكن أن يضر بوظيفة حاجز الجلد، مما يجعل الجلد أكثر عرضة للتهيج».



وأضافت ساكستون دانيلز أن «غسل الوجه كثيراً يمكن، في بعض الحالات، أن يتسبب في تعطيل ميكروبيوم الجلد وتفاقم الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد حول الفم أو البشرة الحساسة».



وأكدت أنه «بالنسبة لمعظم الناس، فإن مجرد تنظيف الوجه قبل النوم يجب أن يكون كافياً».



روتين العناية بالبشرة من دون غسلها في الصباح



إذا كان الشخص يريد تجربة تقليص روتين غسل الوجه، فلا تزال هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها تجديد بشرته في الصباح. ببساطة، قد يكون رش الوجه بالماء بعد الاستيقاظ خياراً جيداً، حسبما توصي ستول.



وقالت على وجه الخصوص: «بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بشرة حساسة أو جافة، فإن استخدام الماء من دون منظف في الصباح قد يكون كافياً ولن يزيل أي من الدهون الواقية التي تساعد على دعم حاجز بشرتك».



وأضافت ستول أنه «بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية أو أولئك الذين يتطلعون إلى إزالة المنتج أو البقايا من الليلة السابقة، فإن التنظيف بماء ميسيلار في الصباح يمكن أن يكون مفيداً».



وتشمل الخيارات الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار الرذاذ المرطب أو التونر أو مناديل الوجه المبللة مسبقاً، والتي يمكن أن تنعش البشرة بسرعة وسهولة من دون الحاجة إلى غسل كامل.



وعند بناء روتين العناية بالبشرة، هناك عدة أشياء يجب أن تأخذها بعين الاعتبار:

نوع البشرة: حددي نوع بشرتك لاختيار المنتجات التي تلبي احتياجاتك. قد تتطلب أنواع البشرة الجافة والدهنية والمختلطة والحساسة منتجات ومكونات مختلفة.

التطهير: تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى غسل وجهك في الصباح. قد يفضل بعض الأشخاص منظفاً صباحياً لطيفاً، بينما قد يستخدم البعض الآخر بدائل مثل المناديل المبللة أو الماء.



واقي الشمس: ضع واقي الشمس في الصباح للمساعدة في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومنع الشيخوخة المبكرة، وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد. ابحث عن واقيات الشمس التي توفر تغطية واسعة النطاق بعامل حماية من الشمس يبلغ 30 أو أعلى.



الأمصال والعلاجات: فكر في استخدام أمصال أو علاجات محددة مثل أمصال فيتامين سي أو حمض الهيالورونيك أو النياسيناميد، التي يمكن أن تستهدف مشاكل جلدية معينة مثل الخطوط الدقيقة وتغير اللون وفرط التصبغ.-(وكالات)