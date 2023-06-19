لا تفوت أفضل برامج التنزيل فيسبوك، انستجرام، وتيك توك

مؤخرًا، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد غيرنا الطريقة التي نتواصل بها، طريقة مشاركتنا للمعلومات، واستهلاكنا للوسائ

مؤخرًا، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. لقد غيرنا الطريقة التي نتواصل بها، طريقة مشاركتنا للمعلومات، واستهلاكنا للوسائط. تعد منصات الوسائط الإجتماعية مثل فيسبوك، انستجرام، و تيك توك من أكثر المنصات شيوعًا لمشاركة المحتوى وعرضه.

وفي كثير من الأحيان، قد تصادف مقاطع فيديو تعجبك، وتريد تنزيلها لمشاهدتها بعد ذلك بدون الاتصال بالانترنت. لكن هل تسمح مواقع التواصل الاجتماعي بالتنزيل المباشر للمحتوى؟ الأمر الذي هو بالتأكيد محبطًا للغاية. لكن لحسن الحظ، هناك العديد من أدوات التنزيل المتاحة، التي يمكن أن تساعدك في تنزيل مقاطع الفيديو المفضلة لديك من كل تلك المواقع.

تعلم المزيد عن تلك الأدوات في هذا المقال القصير. لقد قمنا بتلخيص واقتراح أفضل أداة لكل غرض بعينه.

تنزيل فيديوهات تيك توك باستخدام SnapTikVideo

قد تتساءل عن سبب حاجتك إلى برنامج تنزيل فيديو تيك توك، حينما يسمح لك تيك توك نفسه بتنزيل الفيديو مباشرة. لأن مع SnapTikVideo، يمكنك تنزيل المقاطع من تيك توك بدون علامة مائية. أو تنزيل الصوت فقط MP3 كملف على جهازك.

وعلى كل حال، SnapTikVideo هي أداة مجانية قائمة على صفحة ويب (انترنت). مما يعني أنه يمكنك الوصول إليها واستخدامها من أي جهاز، مثل الهواتف الذكية، التابلت/الاجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر. كل ما تحتاج إليه هو متصفح يعمل واتصال بالإنترنت. ويمكنك تحميل الفيديو دون أي خطوات أو عناء. اضافة اعلان







فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية استخدامه:

انسخ رابط فيديو تيك توك الذي تريد تحميله اذهب إلى الموقع الرسمي لـ SnapTikVideo الصق الرابط في مربع البحث اضغط على زر التنزيل اختر الجودة / النوع اضغط على زر التنزيل مرة أخرى.

ميزات SnapTikVideo :

100٪ مجاني، وبلا حدود خالي من الإعلانات لا توجد عملية تسجيل اختر جودة تحميل الفيديو سرعة تحميل فائقة استخدام خفيف وسريع

تنزيل فيديوهات انستجرام باستخدام SSSGram

لتنزيل محتوى انستجرام، يكون SSSGram هو خيارك الأفضل. تتيح لك هذه الأداة المجانية تحميل فيديو انستا و أي محتوى أخر من انستجرام على ذاكرة جهازك. بما في ذلك الصور، مقاطع الفيديو، القصص، الحالات، الملفات التعريفية الشخصية، وIGTVs.







أيضًا، كون التطبيق أداة على الإنترنت، يمكنك تخطي مصاعب تنزيل البرامج وتثبيتها. لأن مع SSSGram، ما عليك سوى الانتقال إلى المتصفح، وزيارة موقعه الرسمي على الويب. لكي تستوعب سهولة الأمر، اقرأ خطوات الاستخدام السهلة:

افتح حساب انستجرام الخاص بك، ثم انسخ رابط الفيديو الذي تريد تنزيله انتقل إلى موقع SSSGram الرسمي الصق الرابط في مربع البحث اضغط على زر التحميل اختر الجودة المطلوبة/نوع الملف اضغط على زر التحميل مرة أخرى

من مميزات SSSGram :

● برنامج تنزيل بكل ما تحتاج إليه!

● غير محدود، ومجاني

● تنزيل كل درجات الجودة

● آمن ومضمون

تنزيل فيديوهات فيسبوك باستخدام FBVideoDown

وأخيرًا، FBVideoDown تنزيل فيسبوك هو اختيارك المفضل لتنزيل محتوى فيسبوك المفضل بكل سهولة. تتيح لك هذه الأداة المجانية عبر الإنترنت تنزيل أي محتوى من فيسبوك. بدءًا من مقاطع الفيديو، الصور، الحالات، القصص. يمكن تنزيل كل المحتوى على أي من أجهزتك ( الهاتف / الجهاز اللوحي / الكمبيوتر). يمكنك حتى استخدامه لتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة على فيسبوك، والتي لا تسمح المنصة نفسها بتنزيلها.





يتميز FBVideoDown بواجهة مستخدم سهلة للغاية، إليك كيفية استخدامها:

انسخ رابط المحتوى الذي تريد تحميله من فيسبوك انتقل إلى موقع FBVideoDown الرسمي الصق الرابط في مربع البحث اضغط على تحميل يمكنك اختيار الجودة التي تريد تنزيلها اضغط "تنزيل" مرة أخرى

ميزات FBVideoDown :

● 100٪ مجاني بدون أي تكاليف

● تنزيل عالي الجودة، جودة حتى 4K

● لا توجد معلومات شخصية مطلوبة

● متوافق مع أي جهاز

● تنزيل الفيديو الخاص من فيسبوك

أسئلة وأجوبة

أين أجد الملفات التي تم تنزيلها؟

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة Android، ما عليك سوى الانتقال إلى File Manager والعثور على مجلد "Download". يتم حفظ الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت في هذا المجلد افتراضيًا. أما بالنسبة لأجهزة iPhone، ما عليك سوى الانتقال إلى معرض الصور الخاص بك، ثم العثور على مجلد "Recent".

هل تنزيل مقاطع الفيديو من وسائل التواصل الاجتماعي قانوني؟

طالما أنك تقوم بتنزيلها للاستخدام الشخصي فقط، لا بأس بذلك. طالما لا تحاول تستخدمه لأغراض تجارية، لأنك تحتاج إلى طلب الإذن في تلك الحالة.

الخلاصة

بغض النظر عن المحتوى الذي تحب تنزيله، يرجى التأكد من عدم انتهاك البنود والشروط الخاصة به. قد يكون لبعض مقاطع الفيديو حقوق طبع ونشر، لا يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير الأغراض الشخصية.

بالنسبة إلى انستجرام، استخدم SSSGram؛ بالنسبة إلى تيك توك، استخدم SnapTikVideo؛ وبالنسبة إلى فيسبوك، استخدم FBVideoDown. كل هذه الأدوات مجانية. وبالتالي، كن حذرًا إذا طُلب منك فجأة دفع أي مبلغ! احذروا التقليد!







