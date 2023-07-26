الأربعاء 26 تموز 2023
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لبناني يقتل زوجته وينادي الجيران لإسعافها

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اطلاق النار
خلال الآونة الأخيرة، ازدادت حدة الجرائم الاجتماعية في لبنان إلى حد كبير، فبين اليوم والآخر، تكشف وسائل التواصل الاجتماعي عن حوادث مرعبة.

فقد أقدم رجل على إطلاق النار على زوجته أثناء نومها ما أدى إلى مقتلها.

أفرغ سلاحه بجسدها وهي نائمة


وبحسب المعلومات، استيقظت بلدة شبطين على فاجعة بعد إقدام المواطن ج. ن، وهو من مواليد شبطين 1957 على قتل زوجته إ.س. من مواليد 1956، مستخدما سلاحه الحربي الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأضافت مصادر محلية لوسائل إعلام لبنانية، أن السلطات أوقفت القاتل، ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون.

كما اعترف الرجل بجريمته، موضحا أنه يعاني من مشاكل صحية تجعله غير واع على تصرفاته، موضحا أنه أطلق النار في الهواء وعلى زوجته.

أزمة خانقة


ولفتت إلى أن أهالي شبطين أكدوا أن لا مشكلات بين الزوجين وقد نادى الزوج على الجيران بعد إطلاق النار قائلا لهم "ما بعرف شو عملت اطلبوا الصليب الأحمر"، نقلا عن العربية نت.

يذكر أن هذه الحوادث كانت تكررت إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط أزمة اقتصادية يعاني منها لبنان، ووصلت إلى مختلف مفاصل الدولة دون أي حلول قريبة تلوح في الأفق.
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