الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

لتجنب الخداع.. هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد

هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد
هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد
هل تعلم الفرق بين العطر الأصلي والتقليد حتى لا تقع فريسة لخداع البائعين، إن كنت لا تعلم فيمكنك الآن التعرف على الفرق وأهم النصائح التي يمكنك اتباعها عند شرائك للعطر من خلال التقرير التالي الذي نشرته صحيفة العين الإخبارية.اضافة اعلان

كيفية التمييز بين العطور الأصلية والتقليد؟


تختلف العطور الأصلية عن التقليد في العديد من الأمور التي يمكن ملاحظتها، ومن علامات التمييز المهمة للعطور الأصلية عن التقليد ما يلي:

لون العطر


من الفروقات بين العطور الأصلية والمقلدة اللون، الذي يعتبر من الأشياء التي يمكنك ملاحظتها بسهولة، حيث إن لون العطر الأصلي يتميز باللون الشاحب وهذا يرجع لأنه خال من الصبغات، أما العطور التقليد فيكون لونها قاتما نتيجة الصبغات المضافة إليها.

التركيز والثبات


يمكن التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال التركيز والثبات، حيث يكون تركيز العطر الأصلي عاليا عن التقليد، ويمكن التأكد من ذلك من خلال ملاحظة ثبات العطر حيث إن العطر الأصلي يكون ثابتا لفترة طويلة، أما التقليد فيختفي بعد ساعات من رشه على الجلد.

الرائحة


تتميز رائحة العطور الأصلية بنقائها وقوتها ويكون هذا بسبب المستخلصات العالية الجودة الموجودة في مكوناتها، حيث إنها عادة تصنع من الزهور والتوابل والأخشاب والجلود، وعلى النقيض فإن روائح العطور المقلدة تكون عادة أقل قوة وهذا لأنها يتم تصنيعها من مواد رديئة.

جودة زجاجة العطر


عادة ما تكون زجاجة العطر الأصلي ذات جودة عالية وتصميم مميز، حيث تهتم شركات العطور بوضع لمساتها الخاصة بها على الزجاجة والتي تكون مثالية، أما بالنسبة للعطر التقليد فإن الزجاجة تكون رديئة في التصنيع ويمكن نفاذ رائحتها وهي مغلقة على العكس من العطر الأصلي.

نصائح لشراء العطور الأصلية وتجنب النسخ المقلدة: 


- عند قيامك بشراء العطور يجب عليك شراؤها من مصدر موثوق منه ومعتمد، وتجنب الشراء من المتاجر غير المعروفة.

- يمكن التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال التأكد من وجود الرقم التسلسلي والرمز المدون على زجاجة العطر، وعادة ما يكون في العطر الأصلي مطبوع وليس ملصوقا.

- يمكن معرفة الفرق بين العطر الأصلي والمقلد من خلال فحص زجاجة العطر جيدًا والتغليف الخاص بها، وملاحظة اسم العلامة التجارية للعطر أو التصميم الخاص بالعبوة، حيث إنه يكون هناك اختلاف بسيط بين الأصلي والتقليد.

- يجب عليك التأكد من السعر ومقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة لتجنب التقليد، ويمكنك التأكد من خلال الإنترنت من المتجر الخاص بالعطر.

- تستطيع التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال وضع القليل من العطر على يدك وانتظر بضع دقائق للتأكد من إن كانت الرائحة ثابتة أم لا، وتعتبر هذه الطريقة من الاختبارات الحاسمة للكشف عن العطور المقلدة.


اقرأ أيضاً: 
العطور ومستحضرات التجميل.. 27 ألف دينار قيمة استهلاك الأردنيين كل ساعة (انفوجرافيك)
عطر ماسك يحقق مليون دولار في ساعات
جانب من أنشطة المبادرة في الرحلات الترفيهية- (من المصدر)

"بهجة" التطوعية.. فعاليات وأنشطة تعزز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع منذ17 ساعة

كيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟

كيف نميز الشوكولاته الحقيقية عن المزيفة؟ منذ17 ساعة

تعبيرية

طرق مثبتة علميا.. كيف يمكن أن تكون سعيدا؟ منذ17 ساعة

جانب من حفل إشهار كتاب "للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها - (من المصدر)

"للحياة معنى آخر" للينا سكجها.. النظر لرحلة الحياة من عدسة مختلفة منذ17 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-09 at 1.46.28 PM (1)

الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا للحد من الكوارث

منذ1 ساعة
سمك القرش

هجوم قرش على امرأة يضعها "في حالة حرجة"

منذ1 ساعة
WashingBedSheets-1194628093-770x533-1

ما هي درجة الحرارة المناسبة لغسل ملاءات السرير؟

منذ2 ساعة
بامية

أفضل طبق بامية.. المطبخ الحلبي يفوز ويثير غضب الأتراك

منذ3 ساعة
تلفريك

تلفريك تعطل على قمة الجبل.. في أي دولة ؟

منذ3 ساعة
download - 2023-08-09T113142.164

طريقة جديدة لسرقة البيانات

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 