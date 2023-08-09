لتجنب الخداع.. هكذا تفرق بين العطر الأصلي والتقليد

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كيفية التمييز بين العطور الأصلية والتقليد؟



لون العطر



التركيز والثبات



الرائحة



جودة زجاجة العطر



نصائح لشراء العطور الأصلية وتجنب النسخ المقلدة:



تختلف العطور الأصلية عن التقليد في العديد من الأمور التي يمكن ملاحظتها، ومن علامات التمييز المهمة للعطور الأصلية عن التقليد ما يلي:من الفروقات بين العطور الأصلية والمقلدة اللون، الذي يعتبر من الأشياء التي يمكنك ملاحظتها بسهولة، حيث إن لون العطر الأصلي يتميز باللون الشاحب وهذا يرجع لأنه خال من الصبغات، أما العطور التقليد فيكون لونها قاتما نتيجة الصبغات المضافة إليها.يمكن التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال التركيز والثبات، حيث يكون تركيز العطر الأصلي عاليا عن التقليد، ويمكن التأكد من ذلك من خلال ملاحظة ثبات العطر حيث إن العطر الأصلي يكون ثابتا لفترة طويلة، أما التقليد فيختفي بعد ساعات من رشه على الجلد.تتميز رائحة العطور الأصلية بنقائها وقوتها ويكون هذا بسبب المستخلصات العالية الجودة الموجودة في مكوناتها، حيث إنها عادة تصنع من الزهور والتوابل والأخشاب والجلود، وعلى النقيض فإن روائح العطور المقلدة تكون عادة أقل قوة وهذا لأنها يتم تصنيعها من مواد رديئة.عادة ما تكون زجاجة العطر الأصلي ذات جودة عالية وتصميم مميز، حيث تهتم شركات العطور بوضع لمساتها الخاصة بها على الزجاجة والتي تكون مثالية، أما بالنسبة للعطر التقليد فإن الزجاجة تكون رديئة في التصنيع ويمكن نفاذ رائحتها وهي مغلقة على العكس من العطر الأصلي.- عند قيامك بشراء العطور يجب عليك شراؤها من مصدر موثوق منه ومعتمد، وتجنب الشراء من المتاجر غير المعروفة.- يمكن التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال التأكد من وجود الرقم التسلسلي والرمز المدون على زجاجة العطر، وعادة ما يكون في العطر الأصلي مطبوع وليس ملصوقا.- يمكن معرفة الفرق بين العطر الأصلي والمقلد من خلال فحص زجاجة العطر جيدًا والتغليف الخاص بها، وملاحظة اسم العلامة التجارية للعطر أو التصميم الخاص بالعبوة، حيث إنه يكون هناك اختلاف بسيط بين الأصلي والتقليد.- يجب عليك التأكد من السعر ومقارنة الأسعار بين المتاجر المختلفة لتجنب التقليد، ويمكنك التأكد من خلال الإنترنت من المتجر الخاص بالعطر.- تستطيع التفريق بين العطر الأصلي والتقليد من خلال وضع القليل من العطر على يدك وانتظر بضع دقائق للتأكد من إن كانت الرائحة ثابتة أم لا، وتعتبر هذه الطريقة من الاختبارات الحاسمة للكشف عن العطور المقلدة.