الأحد 20 آب 2023
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لتقليل الاكتئاب.. استخدام علاج "الاستخدام المثير للمشاكل" لوسائل التواصل الاجتماعي

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استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يصبح مثيراً للمشاكل عندما يؤثر على الحياة اليومية
أوصت دراسة علمية بريطانية، الأطباء الذين يعالجون مرضى الاكتئاب باستخدام علاج الاستخدام المثير للمشاكل لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين الحالة العقلية للمرضى.اضافة اعلان

وتناولت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة لندن كوليدج، التدخلات المحتملة  لمساعدة  الأشخاص الذين يعانون من إدمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الدراسة بعد دراسة سويدية نشرت في 2021 وربطت بين الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي وسلوكيات الإدمان والضغوط النفسية الأخرى.

وقالت دراسة جامعة لندن كوليدج، إنّ الاستخدام المثير للمشاكل يحدث عندما يؤدي انشغال أي شخص بوسائل التواصل الاجتماعي إلى تشتيت انتباهه عن مهامه الأساسية ويتجاهل  مسؤولياته تجاه أمور أخرى في حياته.

وأضافت الدراسة، أن البحث السابق أشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يصبح مثيراً للمشاكل عندما يبدأ التأثير على الحياة اليومية للشخص وتدهور صحته العقلية، بما في ذلك إصابته بالإحباط والغضب والوحدة والضغوط.

ودرس الباحثون في جامعة لندن كوليدج، أكثر من 2700 دراسة تجريبية في هذا الموضوع على مستوى العالم والتي أجريت خلال الفترة من 2004 إلى 2022، وقيموا تأثير أساليب التدخل لعلاج الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي على الحالة العقلية للبالغين.

وتم تحليل 23 دراسة  لإعداد هذا البحث الذي نشرته مجلة أبحاث طب الإنترنت. وأظهر التحليل، أن 39% من التدخلات التي تم لعلاج الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في تحسن الحالة العقلية للمستخدمين.

وقالت الدراسة البريطانية إن  التدخلات العلاجية كانت أكثر فاعلية وحسنت الصحة العقلية في 83% من الدراسات، في حين كانت نسبة النجاح 25% عند الامتناع تماما عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و20%  عند الحد من الاستخدام.

في الوقت نفسه، أظهرت 70% من الدراسات أن مرضى الاكتئاب كانوا الأكثر استفادة من التدخلات العلاجية لمستخدمي  وسائل التواصل الاجتماعي، نقلا عن صحيفة "البيان".

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