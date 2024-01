لحظة وصول الدحدوح للدوحة.. عناق مؤثر مع زملائه في “الجزيرة”

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو للحظة وصول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في غزة للعاصمة القطرية الدوحة من أجل استكمال العلاج.



وتظهر الصور لحظة نزول الدحدوح من الطائرة والترحاب الحار الذي لقيه من زملائه في القناة والذين كانوا في استقباله في المطار، في لقطة مؤثرة لقيت تفاعلاً واسعاً من رواد "السوشيال ميديا".



ونشر محمد معوض، مدير تحرير بقناة "الجزيرة" فيديو وصول الدحدوح، وعلق عليه قائلاً: "لقد رحبنا للتوّ بزميلنا المحترم وائل الدحدوح في الدوحة لدى وصوله لتلقي العلاج الطبي. إن تفاني وائل الذي لا يتزعزع خلال تغطيته في غزة، حيث فقد عائلته بشكل مأساوي، هو شهادة على صموده والتزامه، ونحن نقف متحدين دعماً له، ونقدم تمنياتنا القلبية له بالشفاء والعافية".





