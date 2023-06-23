الجمعة 23 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي

735803_0
لسبب صادم.. تركت حفيدتها وحيدة في مطار أميركي
أوقفت الشرطة الأميركية جدة تبلغ 51 عاماً بسبب تخليها عن حفيدتها في مطار أميركي لركوب طائرة متجهة إلى هندوراس، على ما أفاد ناطق باسم مطار هيوستن بولاية تكساس.اضافة اعلان

وبحسب معلومات نشرتها الصحافة المحلية، عثر موظفون في شركة طيران على فتاة في سن الثامنة تبكي وتطلب إيجاد والديها، في صالة بمطار جورج بوش الدولي الضخم.
وأوضحت الطفلة الناطقة بالإسبانية أن جدتها التي كانت تعتني بها تركتها في المكان وذهبت لتلحق بطائرتها.
وقال مسؤول التواصل في مطارات هيوستن أوغستو برنال لوكالة فرانس برس: "بحسب الطفلة، غادر والداها المطار لاستعادة جواز سفر" ابنتهما الذي نسياه. 

 وأضاف: "تُركت الفتاة الصغيرة بمفردها في صالة تسجيل الوصول"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الطفلة وجدتها تسافران معاً.
وأمكن الاتصال بوالدي الطفلة بفضل معلومات قدمتها هذه الأخيرة، وعادا لاصطحابها.
وقال برنال إن الجدة، التي صعدت إلى الطائرة، أنزلها عملاء في المطار، وجرى توقيفها للتحقيق.
الشيف Uribe خلال تواجده في السفارة الاسبانية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)

الشيف Uribe ينقل ثقافة المأكولات التقليدية بإقليم "الباسك" إلى الأردن 21 حزيران 2023

جانب من المسرحية- (من المصدر)

"شوق" للمخرج التونسي حاتم دربال تفتتح عروض مهرجان المسرح الحر 21 حزيران 2023

قطرات أنف يمكن أن تساعد على التعافي بعد السكتة الدماغية

قطرات أنف يمكن أن تساعد على التعافي بعد السكتة الدماغية 21 حزيران 2023

العلم يؤكد: تعلم لغة ثانية يحسن صحة الدماغ

العلم يؤكد: تعلم لغة ثانية يحسن صحة الدماغ 21 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
947676850

تجنب ارتداء هذه الألوان.. البعوض لك بالمرصاد

منذ7 ساعة
FzNlIp0WYAAy7x8

فيديو من مسلسل "سمبسون" يشبه كارثة الغواصة يثير الجدل

منذ12 ساعة
1687428043887316900

تناول الأسبرين يوميا.. أخطر مما تتصور

22 حزيران 2023
thumbs_b_c_2f09a7d30a023c649d775113f9143d07

الأضخم بعد كورونا.. أبرز ملامح موسم الحج 2023

22 حزيران 2023
ezgif-5-0b438e0b5d (1)

إيلون ماسك يتحدى مارك زوكربيرغ بنزال في الحلبة!

22 حزيران 2023
نيمار يقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"

نيمار يعترف بالخيانة.. ويقدم اعتذاره لصديقته في رسالة عبر "إنستغرام"

22 حزيران 2023
افكار و مواقف

أميركا والصين وبعض التقدم الاستراتيجي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"العروس"

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم
ترجمات
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات | منذ2 ساعة
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
1687344570345817700

قضية فلسطين ناضجة للوساطة الصينية‏

ترجمات |21 حزيران 2023
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات |20 حزيران 2023
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
 