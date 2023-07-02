لسبب مدهش.. الرئيس السويسري يعلن تنحيه نهاية العام

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ويشغل بيرسيه (51 سنة) منصبي وزير الصحة ووزير الداخلية وأشرف على خطة البلاد لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يميل لتيار اليسار.يتناوب كل شخص في الحكومة السويسرية، المكونة من سبعة أعضاء، على منصب الرئيس كل عام ولا يتمتع أي منهم بسلطة أكبر من الأعضاء الآخرين.وقال بيرسيه خلال مؤتمر صحافي في بيرن اليوم الأربعاء "إنها ليست استقالة، لكنها إعلان بأنني لن أترشح مرة أخرى بعد الدورة التشريعية الحالية"، في إشارة إلى الانتخابات العامة السويسرية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.وأضاف بيرسيه العضو الأطول خدمة في الحكومة "إذا بقيت لأكثر من 12 عاماً، فسيكون ذلك طويلاً جداً، وعندئذ ستعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنك. المؤسسات أهم من الأشخاص".وقال إنه ليس لديه خططملموسة بعد ترك الحكومة بخلاف ممارسة اليوغا.المصدر: اندبندنت عربية