الأحد 02 تموز 2023
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لسبب مدهش.. الرئيس السويسري يعلن تنحيه نهاية العام

الرئيس السويسري آلان بيرسيه
الرئيس السويسري آلان بيرسيه
قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه يوم الأربعاء إنه سيتنحى في نهاية العام ويترك الحكومة المكونة من أحزاب متعددة بعد 11 عاماً.

ويشغل بيرسيه (51 سنة) منصبي وزير الصحة ووزير الداخلية وأشرف على خطة البلاد لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يميل لتيار اليسار.اضافة اعلان

يتناوب كل شخص في الحكومة السويسرية، المكونة من سبعة أعضاء، على منصب الرئيس كل عام ولا يتمتع أي منهم بسلطة أكبر من الأعضاء الآخرين.

وقال بيرسيه خلال مؤتمر صحافي في بيرن اليوم الأربعاء "إنها ليست استقالة، لكنها إعلان بأنني لن أترشح مرة أخرى بعد الدورة التشريعية الحالية"، في إشارة إلى الانتخابات العامة السويسرية المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأضاف بيرسيه العضو الأطول خدمة في الحكومة "إذا بقيت لأكثر من 12 عاماً، فسيكون ذلك طويلاً جداً، وعندئذ ستعتبر أنه لا يمكن الاستغناء عنك. المؤسسات أهم من الأشخاص".

وقال إنه ليس لديه خططملموسة بعد ترك الحكومة بخلاف ممارسة اليوغا.
المصدر: اندبندنت عربية
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