لصحة أفضل.. 7 طرق لزيادة استهلاكك اليومي للمياه

اضافة اعلان

دبي- يؤثر تناول الماء على الوظائف الحيوية كافة في جسم الإنسان. يعد البقاء رطبا بشكل صحيح أمرا ضروريا للحفاظ على أداء الجسم وتعزيز الصحة العامة، حتى بعد إشباع العطش. بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India، يوجد 7 أساليب قابلة للتنفيذ لزيادة استهلاك الشخص للمياه وتقدير هدية الترطيب:- كوب الماء الصباحي:ينصح الخبراء بجعل تناول كوب من الماء البارد في الصباح روتينا يوميا. إن تناول كوب من الماء عند الاستيقاظ يساعد على تعويض السوائل المفقودة أثناء النوم، قبل تناول الشاي أو القهوة يوميا.- حمل زجاجة ماء دائما: إن اقتناء زجاجة مياه متينة قابلة لإعادة الاستخدام وحملها طوال اليوم، يساعد على توفر المياه بسهولة. يجب تذكر تناول رشفات متكررة والبقاء رطبا بشكل صحيح سواء كان الشخص في العمل أو المدرسة أو أثناء التنقل.- تذكيرات الترطيب: من السهل أن ينسى المرء شرب الماء وسط زحام الحياة اليومية. للتأكد من أنه يتم أخذ فترات راحة منتظمة والحفاظ على رطوبة الجسم، يمكن إنشاء تذكيرات كل ساعة على الهاتف الذكي أو استخدم تطبيقات الترطيب.- غرس نكهة: لإضفاء لمسة منعشة، يمكن إضافة غصن من النعناع أو شريحة من الليمون أو الخيار أو التوت إلى الماء العادي. ويمكن تجربة مجموعات مختلفة للحصول على نكهة الماء المنقوع الذي يفضل الشخص مذاقه أكثر.- تناول الأطعمة الغنية بالمياه: يمكن تضمين الأطعمة، التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، مثل الخيار والبرتقال والفراولة والبطيخ. تشتمل الأطعمة المرطبة أيضا على الفيتامينات والمعادن الحيوية، بالإضافة إلى المساعدة على الوصول إلى كمية السوائل اليومية الموصى بها.- التخلي عن المشروبات السكرية: يعد الماء خيارا أفضل من العصائر السكرية والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. سيساعد تناول الماء بدلا من العصائر على استهلاك كميات أقل من السكر والسعرات الحرارية مع تحسين مستويات الترطيب بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى إضافات صناعية.- طقوس قبل الوجبات: ينبغي أن يحرص الشخص على جعل من عاداته شرب كوب من الماء قبل تناول كل وجبة. يعزز شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام الشعور بالامتلاء، الأمر الذي لا يمنع الإفراط في تناول الطعام فحسب، بل يسهل أيضا عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.-(العربية نت)