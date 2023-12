لقطات مذهلة لحمم بركانية في آيسلندا.. من الدرون - فيديو

وثقت كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار "درون"، لقطات مذهلة للحمم البركانية التي يقذها البركان الثائر في آيسلندا.



ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الأربعاء، لقطات للبركان الذي بدأ الثوران في شبه جزيرة ريكيانيس، الإثنين، قرابة الساعة 10,17 مساء بالتوقيت المحلي (22,17 ت غ) بعد سلسلة من الزلازل، حسبما أعلن معهد الأرصاد الجوية الأيسلندي.



وظهرت الحمم المتوهجة وهي تتصاعد من باطن الأرض، عبر صدع يبلغ طوله نحو ميلين (أكثر من 3 كيلومترات).



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن أيسلندا بها 33 بركانا نشطا، وهو أعلى عدد في القارة الأوروبية. وكانت شبه جزيرة ريكيانيس على مدار 8 قرون، بمنأى عن أي ثوران بركاني، قبل انتهاء هذا الخمود في مارس 2021.



وبدأ النشاط البركاني يزداد في شبه الجزيرة، حيث وقع ثوران ثان في أغسطس 2022، وآخر في يوليو 2023.



ووفق علماء براكين، فإن استئناف النشاط البركاني قد يكون بداية لحقبة جديدة من النشاط الزلزالي في المنطقة، بحسب "فرانس برس".



وتقع أيسلندا في شمال المحيط الأطلسي، وتمتد على سلسلة جبال عند حيد وسط المحيط، وهو شقّ في قاع المحيط يفصل بين الصفيحتين التكتونيتين الأوراسية والأميركية الشمالية.

Drone footage shows lava spewing from a fissure near Grindavik. The lava flow has now abated, but authorities believe things could still change quickly. They are warning people to stay indoors and not to try to reach the eruption site. pic.twitter.com/QF7fn2jI0I