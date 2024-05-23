للنساء فقط.. التنفيس عن الغضب بـ 4000 دولار

يتقاضى منتجع صحي يسمى «منتجع طقوس الغضب» نحو 4000 دولار من النساء لقاء إتاحة الفرصة لهن للتعبير عن مشاعرهن السلبية والتخلص منها، وفق موقع "ان هيرد".



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وتقوم المشاركات في المنتجع، الذي يتخذ من أسكتلندا مقراً له، بالصراخ والضرب بالعصي داخل الغابات، ليمنح المشاركات الحرية في التعبير عن غضبهن بشكل كامل.



وترافق المشاركات امرأة تطلق على نفسها «العرابة الروحية»، وتقول ميا ماجيك إن المنتجع يقدم رحلات تستغرق أياماً يتخللها مجموعة أنشطة صحية وتمارين تتراوح أسعارها بين 2000 إلى 4000 دولار، كما أن هناك خيار اليوم الواحد البالغة تكلفته 222 دولاراً للشخص الواحد.



وترشد ماجيك المشاركات إلى استحضار مشاعرهن تجاه الأشخاص الذين تأذوا منهم، وكيفية التخلص من الطاقة السلبية وإخراج الشحنات العدائية.

