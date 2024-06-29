 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا أنهى محامٍ مصري حياته داخل قاعة المحكمة؟

تعبيرية
تعبيرية

واقعة صادمة شهدتها إحدى قاعات محكمة بلقاس بمحافظة الدقهلية في مصر، إذ أقدم محامٍ على الانتحار بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس عامين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية إخطاراً بوصول شخص لمستشفى بلقاس يدعى ع.ج، يبلغ من العمر 42 عاماً، وهو محامٍ، مقيم ببلقاس، مصاب بحالة إعياء بسبب تناوله مادة سامة، وفور وصوله لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي.

وتبين أن المتوفى أقدم على التخلص من حياته، وتناول قرصاً ساماً مجهول المصدر داخل محكمة بلقاس، بعد صدور حكم قضائي ضده بالحبس عامين في قضية تبديد إيصال أمانة، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي.


من جانبها رجحت النقابة الفرعية للمحامين بشمال الدقهلية، أن المحامي انتحر لشعوره بالظلم.


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