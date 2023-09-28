الخميس 28 أيلول 2023
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لماذا انبهرت باحثة أمريكية بسورة النحل؟(فيديو)

مكاي أورتن
لماذا انبهرت باحثة أمريكية بسورة النحل؟(فيديو)
أعربت باحثة أمريكية في علم النحل عن إعجابها الشديد بتوصيف القرآن للأدوار التي يقوم بها النحل داخل الخلية والمملكة، مؤكدة انبهارها بدقة التفاصيل الواردة في سورة النحل.اضافة اعلان

وظهرت الباحثة مكاي أورتن التي تعمل في تربية النحل في ولاية كاليفورنيا منذ 10 سنوات في مقطع فيديو على حسابها في "إنستغرام" وهي تحمل نسخة مترجمة من القرآن الكريم وبدأت في قراءة سورة النحل.

وقالت أورتن في الفيديو "سمعت أن هناك سورة في القرآن عن النحل. لذا أحببت التحقق من ذلك. وهذا ما وجدته. السورة رقم 16 وتسمى النحل. القرآن يحترم النحل بشدة لدرجة أنه يعتبر قتل النحل خطيئة".


وأضافت "هناك 3 أشياء رئيسية أعجبتني. الأمر الأول يتمثل في حديث القرآن عن العسل فهو يقول (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس). قال ألوان العسل المختلفة. يا رفاق تعلمون أنني أحب هذا. العسل طعام سحري وساحر للغاية".

وتابعت "الأمر الثاني يتمثل في محاكاة حياتك بعد العسل وكأن هذه هي الرسالة: أن تكون مجتهدا ومتفانيا مع كون الخلية هي منزلك والمستعمرة هي عائلتك، وفكرة أنه لا توجد وظيفة صغيرة جدا وأن هناك حاجة للجميع. أعتقد أن هذا جميل جدا".

وأردفت، "الأمر الثالث والأخير أعتقد أنه كان رائعا حقا وهو أن القرآن كتب في الأصل باللغة العربية وفي اللغة العربية هناك أفعال مؤنثة ومذكرة والأفعال التي استخدمها القرآن في وصف النحلة في البناء والأكل والبحث عن الطعام والعمل، كانت كلها أفعال مؤنثة".

وأوضحت "عندما كتب القرآن لم يكن هناك علم عن النحل. سواء النحل أو النحل العامل فإن الأنثى تأتي في المقام الأول. لذلك يقول الكثير من الناس إن هذا يعد إشارة واحدة وطريقة بسيطة يمكننا من خلالها معرفة أنه كتاب ملهم كتبه الله سواء كنت صاحب دين أو علماني فمن الماتع دائما التعرف على النحل". RT
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