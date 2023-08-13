الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟

لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟
لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟
عندما تشاهد صورة أو مشهدا من محاكمة في بعض الدول الغربية يلفت نظرك شيء مشترك في زي القضاة، وهو ارتداؤهم العباءات السوداء والشعر المستعار الأبيض. لكن ما السر وراء ذلك؟اضافة اعلان

يعود استخدام الشعر المستعار الأبيض للقضاة إلى القرون الوسطى في أوروبا، إذ كان رمزا للحكمة والمكانة العليا في ذلك الوقت، ويعتبر اللون الأبيض رمزا للشيخوخة والحكمة والاحترام في المجتمعات الغربية، وكان يُعتقد أن ارتداء الشعر المستعار الأبيض يمنح القضاة مظهرا أكثر جدية واحتراما حسب تقرير للجزيرة نت.

وعلى مر العصور استمر هذا التقليد، وازدادت تلك العادة شيوعا في النظام القضائي، حتى بات اليوم جزءا من الزي الرسمي للقضاة في بعض الدول والمحاكم حول العالم، ويُعتقد أنه يرمز إلى الاستقلالية والنزاهة والعدل في القضاء.

وشرح موقع جامعة القانون البريطانية أن العباءات السوداء والشعر المستعار الأبيض الذي يتم ارتداؤه في قاعات المحاكم في جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ هما رموز أيقونية للقانون.

وأشار الموقع إلى أنه قبل انتشار صيحة الشعر المستعار، كان الشرط الوحيد للمحامين هو قص الشعر واللحية بدقة، ونشأت فكرة الشعر المستعار في أوروبا، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة حيث أصبح عنصرا شائعا في الموضة في عهد الملك تشارلز الثاني (1660-1685)، وخاصة بين الطبقات العليا والأرستقراطية في ذلك الوقت.

رمز للسلطة والمكانة
وكان ينظر إلى الشعر المستعار على أنه رمز للسلطة والمكانة، وكان المحامون والقضاة يرتدون شعرا مستعارا في قاعة المحكمة وخارجها لإظهار مكانتهم، ورغم أن شعبيته تضاءلت بعد نحو قرن من الزمان إلا أن الشعر المستعار بقي تقليدا في قاعات المحاكم، بل وأصبح شرطا رسميا، وفق التقرير المنشور على موقع الجامعة البريطانية.


وأشارت صحيفة "غارديان" البريطانية إلى أنه جرى إضفاء الطابع الرسمي على استخدام الشعر المستعار في القانون العام الإنجليزي في أربعينيات القرن الـ19، بعد أن اعتاد المحامون والقضاة عبر مختلف الولايات القضائية في المملكة المتحدة ارتداءه مع العباءات منذ القرن الـ17 تقريبا.

وأشار تقرير "غارديان" المنشور عام 2021 إلى أن المحامي جيمس مولهولاند صاحب الخبرة التي تجاوزت 30 عاما في مجال المحاماة، والذي ترأس نقابة المحامين الجنائيين لسنوات، يعتبر الشعر المستعار جزءا من نظام العدالة الجنائية لسبب آخر، وهو "أن المحامين مستقلون يقاتلون من أجل موكليهم ويطرحون قضيتهم من دون أن يكون لهم مصلحة شخصية في القضية، وأن وجود شعر مستعار يخفي هويتهم بشكل ما يؤكد مجهوليتهم وانفصالهم وابتعادهم عن القضية".

الجانب الآخر لصيحة الشعر المستعار
وأشار موقع "هاو ستاف وركس" الأميركي إلى قصة أخرى حول بداية انتشار صيحة الشعر المستعار، وأوضح أنها تعود إلى أواخر القرن الـ16 في أوروبا حينما انتشرت معاناة بعض الرجال مع مرض الزهري (مرض جنسي) قبل اكتشاف علاج له، والذي كان تساقط الشعر أحد أعراضه، وهو ما سبب حرجا اجتماعيا للبعض، لذلك بدأت صيحة استخدام شعر مستعار، وكان مفيدا أيضا لمن يعانون من القمل ويضطرون لحلق شعرهم كاملا خلال فترة العلاج.

ويؤكد الموقع أن الصيحة لاقت انتشارا بين أبناء الطبقة الاجتماعية العليا، ففي فرنسا ارتدى لويس الرابع عشر (1643-1715) شعرا مستعارا لإخفاء الصلع المبكر، كما فعل ذلك ابن عمه تشارلز الثاني ملك إنجلترا.

ولم يعد الشعر المستعار موضة المجتمع بحلول عهد الملك جورج الثالث في إنجلترا (1760 – 1820)، وتراجع ارتداؤه واقتصر على الأساقفة وأولئك الذين يعملون في مهنة المحاماة والقضاء، وتوقف الأساقفة عن ارتداء الشعر المستعار في ثلاثينيات القرن الـ19، وظلت المحاكم محتفظة به لمئات السنين.

ومنذ عام 2007، لم يعد المحامون بحاجة إلى ارتداء شعر مستعار أثناء المحاكم المدنية ومحاكم قانون الأسرة، كما أنه لم يعد مظهرا مطلوبا في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، لكنه ظل شرطا للمحاكمات الجنائية.


وانتشر بوصفه مظهرا دارجا في المستعمرات الإنجليزية السابقة لبعض الوقت قبل أن يتم التخلي عنه تدريجيا، ففي جامايكا تم التخلي عن الشعر المستعار عام 2013، واقتصر ظهوره بعدها على الاحتفالات فقط. وفي أيرلندا استمر القضاة في ارتدائه حتى عام 2011.

شكل وسعر الشعر المستعار
يختلف الرداء القضائي للمحامين والقضاة والعاملين في السلك القانوني المتعلق بالتقاضي وفق وضعهم ونوع المحكمة، كما أشار موقع "ذي لوير بورتال" التعليمي الذي يهدف إلى توفير الموارد والمعلومات للطلاب والمهتمين بمجال القانون. وغالبا ما يستخدم الشعر المستعار القصير في نطاق العمل، بينما يحتفظ بالأطول للمناسبات الاحتفالية الرسمية.

وعموما؛ خضعت صناعة الشعر المستعار لبعض التغييرات. ففي الأصل، كان الشعر المستعار الذي يُلبَس في قاعات المحكمة ذا قاع كامل ويمتد عادة إلى أسفل العنق في الخلف والجانبين وبطول يصل إلى فوق الكتفين، لكنه أصبح الآن أقصر ومجعدا من الجوانب ويتميز بذيل أطول من الخلف.

يشار إلى أن بعض أنواع الشعر المستعار تصنع يدويا من شعر الخيل بتكلفة تتراوح بين 600 دولار و3 آلاف دولار، وفق كثافة الشعر وطوله.

Untitled-1

انطلاق فعاليات رصد "شهب البرشاويات" في سماء الأردن منذ17 ساعة

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة "شرارة"

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة "شرارة" منذ17 ساعة

Untitled-1

دراسة: مادة في العرقسوس كفيلة بقمع سرطان خطير منذ17 ساعة

حرائق هاواي

أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ هاواي.. أعداد الضحايا إلى ارتفاع (صور) 12 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بقرة (صورة تعبيرية)

مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة

منذ2 ساعة
أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

منذ16 ساعة
تعبيرية

الأمان في العلاقات طوق نجاة يحمي من الخسائر

منذ17 ساعة
ملصق للمسلسل-(من المصدر)

"عدسة" حجاوي تختتم تصوير مشاهد مسلسل "حكاية لونا"

منذ17 ساعة
لفئة معينة.. احذروا الغلوتين فهكذا يؤذي أدمغتكم

لفئة معينة.. احذروا الغلوتين فهكذا يؤذي أدمغتكم

منذ17 ساعة
تعبيرية

"الأفكار معدية".. هل التأثر بأجواء المحيط يتحكم في مسار الإنسان؟

منذ17 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جرش.. تغييب الممثل الأردني

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

ما يفعله السفراء والدبلوماسيون هنا

ماهر أبو طير |اليوم

مستقبل الهيمنة في عصر الما بعد إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

دوام المحال التجارية في عمان

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشاركة المرأة في رسم السياسات العامة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"ثقة ونص"

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات | منذ17 ساعة
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
 