الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لمصابي السكري.. 8 عناصر من مطبخكم تضبط مستواه بالدم

تعبيرية
تعبيرية
 إن الهدف الأساسي الذي يجب أن يسعى كل شخص حثيثاً إلى تحقيقه، سواء كان مصاباً بداء السكري من النوع 2 أو سليماً معافى، هو الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة. وهناك العديد من عادات نمط الحياة والاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد على الحفاظ على توازن السكر في الدم.اضافة اعلان
ويهتم الكثيرون بالبحث عن الأطعمة المناسبة للحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق الصحيح.
ويستعرض التقرير الآتي قائمة لأطعمة لا تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وكيفية دمجها في النظام الغذائي.
الخضراوات والورقيات داكنة اللون: غنية بفيتامينات A وC وK وكذلك المعادن مثل الحديد والكالسيوم. كما أنها منخفضة الكربوهيدرات وغنية بالألياف، ما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم. يمكن خلط الكرنب في سلطة الفاصولياء والخضراوات الكاملة أو في الحساء. يمكن أن يضيف السبانخ أو الجرجير نكهة طازجة إلى السندويشات اللذيذة.
البهارات: تساعد بعض أنواع التوابل على خفض نسبة السكر في الدم. وبالتالي فإن إضافة بعضها إلى الأطعمة قد يساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم في أوقات الوجبات. تشمل بعض التوابل الخافضة لسكر الدم القرفة والكركم والزنجبيل. يمكن إضافة القرفة إلى دقيق الشوفان مع الفاكهة والمكسرات أو يمكن ببساطة تناول شاي الزنجبيل أو شاي الكركم.
الخضراوات غير النشوية: الخضراوات غير النشوية غنية بالألياف ومنخفضة الكربوهيدرات وصديقة للسكر في الدم، لأنها ليست نشوية وتحتوي على الكثير من الألياف، فإنها لن تسبب ارتفاعا في نسبة السكر في الدم. ومن بعض الأمثلة على الخضراوات غير النشوية البصل والفطر والكوسا والقرنبيط والكرفس. يمكن خلط بعض الخضراوات المقلية مثل البصل والثوم والقرنبيط في طبق المعكرونة.
الفواكه قليلة السكر: إن الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم تتميز بمذاق حلو دون التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم. تحتوي معظم الفواكه بشكل طبيعي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض بسبب احتوائها على الفركتوز والألياف. ومن الأمثلة على ذلك التفاح والكمثرى والبرتقال والتوت والغريب فروت.
الحبوب الكاملة: من المعروف أن الحبوب الكاملة منخفضة المؤشر الجلايسيمي. على عكس الحبوب المعالجة والمكررة مثل الدقيق الأبيض، فإن الحبوب الكاملة غير مكررة، وبالتالي تحتوي على جزء من جنين الحبوب ونخالتها. توفر هذه الأجزاء الألياف، مما يساعد على إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم.
الدهون الصحية: تساعد الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. إن إضافة الدهون الصحية إلى الوجبات يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. تشتمل بعض الأمثلة على الدهون الصحية مثل زيت الزيتون والأفوكادو وبذور الشيا والكتان ودوار الشمس واليقطين.
مصادر البروتين: يساعد البروتين، مثل الدهون، على إبطاء عملية الهضم، مما يؤخر امتصاص الكربوهيدرات في الدم. ولأن البروتين يستغرق وقتا أطول ليتحلل، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. تضم قائمة الأطعمة الغنية بالبروتين؛ الكينوا والفول والأرز ومنتجات الصويا والبيض والألبان.
نصائح مهمة: يقدم خبراء الصحة بعض النصائح، التي يمكن استخدامها لإضافة المزيد من الألياف إلى الوجبات والوجبات الخفيفة، كما يلي:
- استبدال الحبوب المكررة والمعالجة بدرجة عالية بنظائرها من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والحنطة السوداء والكينوا والأرز البني.
- تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور، مثل اللوز والفستق والفول السوداني وبذور اليقطين وبذور الشيا والكتان.
- تناول الفواكه والخضراوات دون التخلص من القشرة، إذ تحمل القشرة أكثر من 30 % من الألياف الموجودة في الفواكه والخضراوات.
- تضمين الفاصولياء والحمص والبقوليات في النظام الغذائي، لأنها مليئة بالألياف والبروتين.-(العربية نت)
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