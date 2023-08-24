لهذه الأسباب.. بريطانيون يدعمون الممرضة “قاتلة الأطفال”

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خطأ في محاكمة الممرضة لوسي ليتبي



صحيفة "تلغراف" البريطانية التي أوردت الخبر، الأربعاء 23 أغسطس/آب 2023، قالت إن حملة جمع التبرعات من أجل استئناف محاكمة الممرضة لوسي ليتبي زعمت أن إدانة الممرضة "قد تمثل أكبر خطأ في تطبيق العدالة شهدته المملكة المتحدة على الإطلاق".بينما لم يكشف الفريق القانوني للممرضة البريطانية بعد عما إذا كانوا يعتزمون الاستئناف، لكن الناشطين الذين يزعمون أنها لم تحصل على محاكمة عادلة بدأوا بالفعل في جمع الدعم العام لمشروع أطلقوا عليه اسم "العلم للمحاكمة".الهدف الرئيسي للحملة، التي تقودها ساريتا آدامز المستشارة العلمية لإحدى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومقرها كاليفورنيا، هو "ضمان استخدام الأدلة العلمية بشكل مسؤول في نظام العدالة الجنائية"، وتحاول جمع مجموعة من العلماء والمحامين والناشطين للمساعدة في استئناف الحكم.نقلت صحيفة "تلغراف" عن بيان على صفحة جمع التبرعات التي لم تنطلق بعد: "ربما تمثل محاكمة لوسي ليتبي أكبر خطأ في تطبيق العدالة شهدته المملكة المتحدة على الإطلاق. ومن خلال جمع التبرعات والبحث والمساعدة القانونية، نحن ملتزمون بضمان حصول الممرضة لوسي ليتبي على محاكمة عادلة بأدلة موثوقة".أضاف البيان: "نحن نعمل حالياً على بناء محاكمة عادلة للوسي ليتبي. فريق من الأكاديميين والمحامين والناشطين على استعداد للمساعدة في الاستئناف القادم".في بيان مطول، انتقدت ساريتا آدامز الأدلة الطبية التي تم تقديمها في المحاكمة. ويتضمن ذلك انتقادات لكيفية عرض النيابة لمستويات الأنسولين المرتفعة التي تم اكتشافها لدى اثنين من الأطفال، على الرغم من أن الممرضة لوسي ليتبي لم تنكر أن الأطفال قد تم حقنهم بالأنسولين عمداً، وبدلاً من ذلك أنكرت أنها هي التي قامت بحقنه.وانتقدت آدامز أيضاً قرار السماح للخبير الطبي الدكتور ديوي إيفانز بتقديم أدلة تتعلق بحقن الهواء لضحايا آخرين، وجودة شهادته نفسها. وتصف آدامز نفسها بأنها "عالمة ذات خبرة نادرة في أمراض الأطفال النادرة".