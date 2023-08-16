لوحات فنية تراثية ووصلات غنائية في أمسية مهرجان صيف عمان

قدمت فرقة الطفيلة ، اليوم الاربعاء ، لوحة فنية من التراث الشعبي الاردني في امسية فنية من ليالي مهرجان صيف عمان الذي تمتد فعالياته يومياً لغاية 20 آب الجاري وسط حضور لافت في حدائق الحسين .
واحيا نخبة من الفنانين الاردنيين اسامة جبور ، ماجد زريقات ، غادة عباسي ، امسية طربية على المسرح الرئيسي سادها الفن الغنائي التراثي والوطني الاردني ، ووصلات منوعة من الاغنية الخليجية والعربية نالت اعجاب الجمهور ، فيما تم في مدرج مسرح الاطفال عرض العمل المسرحي القرش الابيض .
وتوفر الامانة امام الجمهور مواقف مجانية ووسائط نقل مجانية من المواقف الى مواقع الفعاليات ، وتتضمن الفعاليات المخصصة للاطفال محطات العاب والرسم على الوجوه وتشكيل البالونات ، ومنطقة الالعاب التفاعلية والسينما الخارجية ، وخصصت موقع كأسواق للحرف والمنتجات الوطنية .