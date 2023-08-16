الأربعاء 16 آب 2023
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لوحات فنية تراثية ووصلات غنائية في أمسية مهرجان صيف عمان

لوحات فنية تراثية ووصلات غنائية في أمسية مهرجان صيف عمان
لوحات فنية تراثية ووصلات غنائية في أمسية مهرجان صيف عمان

قدمت فرقة الطفيلة ، اليوم الاربعاء ، لوحة فنية من التراث الشعبي الاردني في امسية فنية من ليالي مهرجان صيف عمان الذي تمتد فعالياته يومياً لغاية 20 آب الجاري وسط حضور لافت في حدائق الحسين . اضافة اعلان

واحيا نخبة من الفنانين الاردنيين اسامة جبور ، ماجد زريقات ، غادة عباسي ، امسية طربية على المسرح الرئيسي سادها الفن الغنائي التراثي والوطني الاردني ، ووصلات منوعة من الاغنية الخليجية والعربية نالت اعجاب الجمهور ، فيما تم في مدرج مسرح الاطفال عرض العمل المسرحي القرش الابيض . 

وتوفر الامانة امام الجمهور مواقف مجانية ووسائط نقل مجانية من المواقف الى مواقع الفعاليات ، وتتضمن الفعاليات المخصصة للاطفال محطات العاب والرسم على الوجوه وتشكيل البالونات ، ومنطقة الالعاب التفاعلية والسينما الخارجية ، وخصصت موقع كأسواق للحرف والمنتجات الوطنية .
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