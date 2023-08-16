الأربعاء 16 آب 2023
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لوضع وجهها في قالب الحلوى خلال الحفل.. عروس تطلب الطلاق بعد يوم من زفافها

قالب كيك
قالب كيك
طلبت عروس في الولايات المتحدة الأمريكية الطلاق من زوجها وذلك بعد يوم واحد فقط من عقد قرانهما، بعد أن كسر وعدا كان قد قطعه قبل الزفاف.
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وفي منشور تم إرساله إلى عمود النصائح الخاص بموقع Slate، قالت العروس إنها لا تستطيع البقاء متزوجة من عريسها لأنه كسر طلبا غير قابل للتفاوض في حفل زفافهما بعدم فرك كعكة الزفاف في وجهها أثناء حفل الاستقبال.

كما اعترفت بعد ذلك بأنها لم تكن مهتمة بالزواج، لكنها قالت "نعم" عندما طلب حبيبها منها الزواج، مشيرة إلى أنها أوضحت له أن هناك مسألة واحدة لم تكن مطروحة للنقاش، وأن لدي "قاعدة صارمة وحيدة هي أنه لن يضع وجهي في قالب الحلوى خلال الحفل".

وأضافت: "هو رجل عاقل ويعرفني جيدا.. لكن تبين العكس. بدلا من ذلك، أمسك بي من مؤخرة رأسي ودفع رأسي إلى القالب"، لافتة إلى أن عريسها قد فكر بشكل استراتيجي في فرك وجهها في الكعكة، لأنه بعد إتلافها، كان هناك قالب آخر محضر.- المصدر: "الإندبندنت"
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