ليلى عبد اللطيف: سنشهد اغتيالا بإحدى المدن العربية في رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، تكشف فيه الكثير من الأحداث الفترة المقبلة.

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وقالت عبد اللطيف: "مع بداية شهر رمضان المبارك الوطن العربي سيشهد موجة من الحروب والخراب، وأيضا تغييرا كبيرا ونمو اقتصادي ومرحلة جديدة تقضي على كل آثار الفتنة والحروب والقتال وخصوصا في العراق وسوريا وليبيا واليمن وتونس".



وأضافت ليلى: "يحدث مشهد اغتيال في أحد الدول العربية خلال المرحلة القادمة، وهو عبارة: "عكسر يغتال عسكر".



وتابعت: "زحمة سير شديدة على طريق حريصة بلبنان، ويتجه الناس إلى تصوير المشهد بالهواتف المحمولة وتتناقله وسائل التواصل الاجتماعي".



وأشارت: "ضربة عسكرية متبادلة بين إيران والعدو الإسرائيلي سنراها خلال المرحلة القادمة وستؤثر على بعض الدول العربية خاصة لبنان".



واستكملت: "أنظار الإعلام تتجه على جبل الخليل وفلسطين المحتلة بسبب حدث مؤسف". -وكالات