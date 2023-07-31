الإثنين 31 تموز 2023
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ماذا يتناول الإماراتي "النيادي" على متن محظة الفضاء الدولية؟

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رائد الفضاء سلطان النيادي
قال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، إن كل رائد فضاء يختار قائمة طعامه الخاصة قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، وكشف النيادي عن الأطعمة التي اختارها وأخذها معه، وكيف يتم حفظها حتى تناولها على المحطة.اضافة اعلان

وأضاف النيادي في مقطع فيديو من على متن محطة الفضاء الدولية، نشره عبر حسابه عبر تويتر (إكس)، الاثنين، أن أهم الأطعمة التي جلبها معه تضم "لحوم ودجاج وسمك والخبز التركي والخبز العادي ومعلبات مثل التونة والحلويات"، موضحًا أن الطعام يمكن أن يكون جاهزًا مباشرة للأكل، ويمكن أن يتم تسخينه قبل تناوله".



وأردف الرائد الإماراتي، قائلا: "أنا اخترت قائمة متنوعة من الأكل من وكالات فضائية مختلفة، من اليابان، ومن أوروبا، ومن القائمة الرئيسية".

وأوضح أنه قبل أن "نطلع إلى الفضاء نجرب مئات الأصناف من كل دول، مثل اليابان وروسيا وأوروبا، ويتم عمل مفاضلة بين قوائم الأكل المفضلة"، نقلا عن سي ان ان.

وشرح النيادي "كيفية حفظ أطعمة كل رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية، حتى يتم التعرف عليها ومعرفة مكانها وحتى لا يتم فقدانها".

وأشار النيادي إلى أن "هناك قوائم أكل عامة من مختلف الأصناف لكل رواد الفضاء"، وقال إنه "يجب تفريغ الكيس الذي يوجد به الطعام في (كونتينر)، بعد نقله من مكان التخزين، وتسجيله على قائمة الطعام الموجودة لكل الرواد، حتى يتم وضعه في المكان المناسب".
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