السبت 30 أيلول 2023
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ماذا يقول العلم عن "تحدى تيك توك" لتسمير البشرة بالجزر؟

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يوصي "مجلس السرطان" بتجنب الجرعات العالية من مكملات البيتا كاروتين
هناك صيحة جمالية تكتسب شعبية على تطبيق "تيك توك"، يطلق عليها اسم "تسمير الجزر"، تزعم أن تناول ثلاث جزرات يوميا سيمنحك "سمرة طبيعية"، فما حقيقة ذلك؟ وهل الأمر صحي؟اضافة اعلان

لماذا يؤثر الجزر على لون البشرة؟


الكاروتينات هي أصباغ طبيعية تعطي الألوان الأحمر والبرتقالي والأصفر للفواكه والخضروات، وفق تقرير لموقع "ساينس أليرت".

وهناك العديد من الكاروتينات بما في ذلك "اللوتين والليكوبين وألفا كاروتين وبيتا كاروتين".

والبيتا كاروتين هو المسؤول عن اللون البرتقالي للجزرة.

وبمجرد هضم الطعام المحتوي على "البيتا كاروتين"، تقوم خلايا خاصة في الأمعاء بتقسيمه إلى جزيئين من الريتينول "المعروف أيضًا باسم فيتامين أ".

يتم بعد ذلك استخدام "فيتامين أ" في العديد من وظائف الجسم الحيوية مثل الرؤية والتكاثر والمناعة والنمو.

ويتحكم الجسم في تحويل البيتا كاروتين إلى "فيتامين أ" بناءً على ما يحتاجه.

يتم بعد ذلك تخزين أي بيتا كاروتين إضافي في الكبد والأنسجة الدهنية، أو إخراجه من خلال البراز، أو إزالته عبر الغدد العرقية في الطبقة الخارجية من الجلد. 

وبذلك يمكن أن يحدث فيه "تسمر" الجلد البرتقالي، وهذا ما يسمى طبيا بـ"كاروتينوديرما".

وتمنح "كاروتينوديرما" بشرتك صبغة صفراء/برتقالية تختلف عن اللون نفسه الذي تتحول إليه من تسمير البشرة الناتج عن الشمس. 

ويتركز التسمير في راحتي اليدين وباطن القدمين وخطوط الابتسامة القريبة من الأنف.

هل يغير "الجزر" لون البشرة؟


من غير المرجح أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الجزر لعدة أيام إلى تغير في لون البشرة.

لكن هناك أدلة على أن "الكاروتينودرما" تظهر عندما ترتفع مستويات الدم إلى أعلى من 250-500 ميكروغرام / ديسيلتر.

وكشف "دراسة سابقة" أن تناول حوالي ثلاثة كيلوغرامات من الجزر أسبوعيا بما يعادل حوالي سبع جزرات كبيرة يوميا يسبب تغيرات في لون الجلد.

يقترح خبراء آخرون أنك ستحتاج إلى تناول ما لا يقل عن عشرة جزرات يوميا، لمدة بضعة أسابيع على الأقل، حتى يحدث تغيرات في اللون، وفق موقع "كليفلاند كلينك".

هل هناك خطورة؟


هناك بعض الأدلة على أن تناول مكملات "البيتا كاروتين" بجرعات عالية (20 ملغ يوميا أو أكثر) يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى الأشخاص الذين يدخنون السجائر أو الذين اعتادوا على التدخين.

ولذلك يوصي "مجلس السرطان" بتجنب الجرعات العالية من مكملات البيتا كاروتين (أكثر من 20 ملغ يوميا)، وخاصة إذا كنت تدخن. 

لكن هذا لا يتعلق بالأطعمة الكاملة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يدخنون تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على البيتا كاروتين.

ولا يزال بإمكانك استخدام الطعام لتبدو بمظهر رائع دون التركيز على تناول الجزر. 

ودمج العديد من الخضروات الملونة، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من "الكاروتينات"، في نظامك الغذائي قد يعزز إشراقة طبيعية وتحسين لطيف في لون البشرة.

وتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضروات الطازجة عناصر غذائية متنوعة، وقد يحتوي بعضها على ما يفتقر إليه البعض الآخر. 

ولذلك من المهم اتباع نظام غذائي متوازن لا يعتمد على نوع واحد من الخضروات، نقلا عن الحرة.
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