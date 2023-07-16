مارتينا مجدي صوت دافئ ببصمة غنائية مميزة

رشا كناكرية

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صوت دافئ يطرب كل من يسمعه وينقله لعالم من الأحلام لتتناغم النوتات الموسيقية، وليلمس مشاعر مليئة بالعاطفة والإحساس.. الفنانة الأردنية مارتينا مجدي صاحبة أجمل الأصوات الأردنية، التي تسعى لتميزها بالتنوع بنمط الأغاني واللهجات، وتتحدى نفسها بإعادة غناء أهم الأغاني العربية.وكان الظهور الأول لمجدي وانطلاقتها العام 2012 على مسرح مهرجان جرش، ومن بعدها شاركت في مهرجانات عدة أخرى، وخلال هذه الأعوام، مرت بمراحل وصعوبات غيرت وبدلت من تفكيرها، ولكنها لم تبطئ من خطواتها لتستمر في طريق الحلم.وفي حديثها لـ"الغد"، قالت الفنانة عن مسيرتها الفنية، إنها مرت بالكثير من التحديات والصعوبات، ويوما بعد الآخر كان تفكيرها يتغير وتعلمت أمورا جديدة من تجاربها وأصبح لديها هذا الوعي.وتوضح مجدي، أنه قبل أن تدخل المجال الفني كانت مجرد هاوية تغني فقط لأنها تحب الغناء، ولكن حبها لهذه الهواية دفعها لمعرفتها أكثر والتعمق بها ومعرفة أدق تفاصيلها، ولذلك تخصصت بالموسيقا في الجامعة وأصبحت موسيقية أكاديمية، وهذا أحدث فرقا كبيرا في موهبتها الغنائية وأصبح لديها هذا الوعي والإدراك بصوتها وقوته من ناحية الغناء والفن، وأصبحت تفهمها بشكل موسع وبهذا صقلت موهبتها بالدراسة.وتشير مجدي إلى أنها درست في الأكاديمية الأردنية للموسيقا، وتخصصت في الغناء والموسيقا الغربية، بينما الآن هي تغني اللون الشرقي فقط، والذي تحبه كثيرا، وفق قولها، ولكن في مرحلة الدراسة كانت تدرس الموسيقا الغربية وتغني بها، والتي بدورها ساعدتها على تقوية صوتها وفتحه أكثر وتعلم تكنيك غناء مختلف.وتقول "لا يلمسني الغربي وأجد نفسي بالشرقي أكثر بالرغم من أنه الأصعب، ولكن من خلاله أستطيع نقل مشاعر أكثر".وتعود بنا مجدي بالذكريات الى طفولتها، مستذكرة كيف عرفت بالفتاة الصغيرة التي تمتلك صوتا جميلا، والتي كان يطلب منها أن تغني وتطرب العائلة بصوتها، وتقول "كنت طفلة صغيرة، ودائما كان أهلي بكل طلعة أو جمعة يجلسوتني ويطلبون مني أن أغني"، لتبهر الجميع بهذا الصوت الطربي الدافئ الذي يخرج من حنجرة طفلة صغيرة.وتؤكد مجدي أن أفراد عائلتها كانوا أول الداعمين لها، وأكثر من دعمها والدها الذي آمن بصوتها وموهبتها، ورغم العثرات، إلا أنهم ما يزالون يساندونها في مسيرتها الفنية ويشجعونها، وهذا ما يدفعها للاستمرار حتى اليوم.التنوع والاختلاف عنوان مسيرتها، كما تقول مجدي، فهي تسعى من خلال إعادة غناء أشهر الأغاني "الكفر" لنشر صوتها أكثر، مشيرة إلى أنها تلقى رواجا كبيرا من جمهورها ومحبيها، وقد تنوعت في اللهجات ونمط الأغاني الشرقية والنمط الهادئ الأقرب لها.وتقول "أنا شخص متنوع، ففي بعض الأيام أحب سماع الأغاني الهادئة"، ولهذا تميل للطرب وتشارك به جمهورها، مؤكدة أنها تستمع لجميع أنواع الموسيقا لتكون على دراية بها.الأغاني الكلاسيكية والهادئة هي الأحب لها، بحسب مجدي، كما أنها تحب أن تتحدى نفسها بالغناء بمختلف اللهجات، ومؤخرا أعادت غناء أغنية "عافاك" المغربية، مشيرة إلى أن اللهجة المغربية من أجمل اللهجات التي غنتها مؤخرا وأحبتها ونالت استحسان الجمهور المغربي، وبالرغم من صعوبتها، إلا أنها أتقنتها، وسعدت عندما وجدت تعليقات من الجمهور المغربي الذي يشيد بإتقانها اللغة بشكل رائع.وتابعت مجدي أنها من محبي اللهجتين الخليجية والمصرية، مؤكدة بذلك أنها تحب أن يكون هذا التنوع حاضرا في مسيرتها، إذ إنها تجد لنفسها مكانا في أي لهجة، ولديها هذا الشعور بأنها قادرة على غناء أي لهجة وإتقانها والإبداع بها، ولكن اللهجة التي تلامسها أكثر وتغنيها من دون تفكير وتشعر بها بأن مشاعرها هي التي تغني، هي اللهجة المصرية.وأجمل لحظات الفنان هي تلك التي يقضيها بين جمهوره، كما تقول مجدي، وأن سعادتها لا توصف بلقاء الجمهور الذي تجد في تشجيعهم كل ما تحتاجه للمضي قدما في حلمها والمثابرة لتحقيقه.وتقول مجدي "أملك الكون في هذه اللحظات ويذهب كل الخوف، وأكون أسعد إنسانة في الدنيا وأنسى من حولي وأعيش اللحظة فقط"، مضيفة أن شعورها بأن الجمهور يسمعها ويقدر الفن الذي تقدمه ينسيها كل المصاعب التي مرت بها لتكون بذلك في قمة سعادتها."الكفر" والتنوع، هو النمط الذي تسير عليه مجدي حاليا من خلال صفحتها على منصة "انستغرام"؛ إذ لديها أكثر من 15 ألف متابع، مشيرة إلى أنه مع وجود السوشال ميديا، ساعد هذا الأمر على انتشارها ومعرفة الناس لصوتها بشكل أكبر وقربها منها، فالسوشال ميديا أصبحت أداة مساعدة لها ولغيرها من الفنانين واختصرت طريقا طويلا عليهم لكسب محبة الجماهير.وتعترف مجدي أنها مقصرة في حق نفسها على منصات التواصل الاجتماعي، لذلك تسعى لأن تكون نشطة أكثر عليها، وتقول "الفنان بهذا الوقت لا يعتمد على شخص يوصله أو شركة إنتاج تدعمه، بل الفكرة أنك إذا أردت أن تقوم بشيء لنفسك، عليك أن تقوم به بيدك وبجهودك وتعبك لتصل، فالإرادة هي الأساس".وتذكر مجدي أن مشاركتها في أغنية "لعنة الماضي" مع الفنان يحيى صويص كانت تجربة جديدة وغريبة عليها، وعندما تواصل معها الفنان صويص وأخبرها بالمشروع أحبت الفكرة ورحبت بها وبالرغم من أنه مقطع صغير، لكنها شعرت أنه كان إضافة جميلة ومميزة للأغنية، ومشاركتها الأخرى كانت مع الفنانة الأردنية نداء شرارة في أغنية "أمي ما أحلى هالكلمة" بمناسبة عيد الأم لتشكل ثنائية رائعة معها، لتكون بذلك فكرة "الديو" واردة ومستعدة لها في وقتها المناسب ومع الشخص المناسب.وعن خططها المستقبلية، ذكرت مجدي أنها ستصدر في الفترة المقبلة أغنية جديدة الى جانب تركيزها على السوشال ميديا وإعادة غناء مختلف الأغاني على طريقة "الكفر"، إضافة الى مشاركتها في مهرجان جرش بمسرحية غنائية "أوبريت غنائي استعراضي"، الى جانب عدد من الفنانات والفنانين الأردنيين في افتتاح مهرجان جرش، والذي يعد فكرة جديدة، وتقول "سيكون اوبريت كبيرا وضخما ومختلفا وفريدا من نوعه".وختمت مجدي حديثها، مؤكدة أنها ستستمر في الغناء بالنمط الهادئ والإحساس العالي، هذا ما تسعى للاستمرار عليه، وهو الهدف والصورة الأساسية التي تعبر عنها، مبينة أنه ليس هنالك خط أو صورة ثابتة بهذه المرحلة، إذ ترغب بأن يرتبط اسمها بثيمة معينة ونمط أغان معين.