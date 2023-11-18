السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى قضائية

ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى قضائية
ماسك يهدد الشركات التي عارضته بدعوى قضائية

قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إن شبكة X  للتواصل الاجتماعي سترفع دعوى قضائية "نووية حرارية" ضد جميع المؤسسات التي عارضتها بذريعة تصريحات "معادية للسامية" من قبل ماسك.

يوم أمس الجمعة، ذكرت صحيفة هوليوود ريبورتر، أن شركات الأفلام Warner Bros. وSony Pictures وParamount وLionsgate علقت إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد أن أدلى مالكها إيلون ماسك، بتصريحات "معادية للسامية" حول اليهود، حسب زعمها. كما اتخذت شركات مثل والت ديزني، وكذلك شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات IBM وApple، قرارات مماثلة.

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وكتب ماسك في X: "سيتم رفع دعوى قضائية في يوم الاثنين بهذا الخصوص. سترفع شركة X Corp دعوى قضائية ضد وسائل الإعلام وكل من شارك في هذا الاعتداء الاحتيالي على شركتنا".

وسبق أن تعرض ماسك لانتقادات حادة بسبب تعليق نشره أحد المستخدمين، وهو ما اعتبره الكثيرون مظهرا من مظاهر الخطاب المعادي للسامية. وذكر البيت الأبيض أنه أخذ بالاعتبار تصريحات ماسك.

ووسط الانتقادات الموجهة له يوم الجمعة، كتب ماسك أنه سيتم حظر أي مستخدم يجرؤ على دعم الإبادة الجماعية علنا على شبكته الاجتماعية.RT

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