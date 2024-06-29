 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما أثر تغذية الأب على صحته الإنجابية المستقبلية؟

النظام الغذائي للأب يؤثر أيضاً على صحة أطفاله لاحقاً
النظام الغذائي للأب يؤثر أيضاً على صحة أطفاله لاحقاً

عادة ما يُنصح الأطباء الأمهات الحوامل بتناول غذاء صحي لضمان صحة أطفالهن. ومع ذلك، يتعين على الآباء أيضًا الاهتمام بنظامهم الغذائي، إذ أظهرت دراسة حديثة أن صحة الأب وقت حدوث الحمل تؤثر على صحة أبنائه في المستقبل.

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تفاصيل الدراسة

 


أجرى باحثون من مركز الأبحاث "هيلمهولتس" في ميونيخ دراسة شملت أكثر من 3000 عائلة، ونُشرت نتائجها في صحيفة "نيو أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية. هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير النظام الغذائي الذي يتبعه الآباء قبل الإنجاب على صحة أطفالهم.

 

وقد أظهرت النتائج أن الآباء الذين يعانون من زيادة الوزن يزيدون من خطر إصابة أطفالهم بمرض السكري أو أمراض التمثيل الغذائي الأخرى، بغض النظر عن صحة الأم أو العوامل الوراثية والبيئية الأخرى، وفقا لموقع Dw.


النتائج وأهمية النظام الغذائي

 


كشفت التجارب اللاحقة على الفئران أن الحيوانات المنوية للذكور الذين يتبعون نظاماً غذائياً عالي الدهون تحتوي على أجزاء من الحمض الريبي النووي النقال "الميتوكوندريا"، وهو المسؤول عن التعبير عن الخصائص الوراثية في الأجنة.

 

كان يُعتقد سابقًا أن توريث مادة "الميتوكوندريا" يحدث فقط من الأمهات، ولكن الباحثين توصلوا إلى أن التركيب الجيني للرجل يلعب دوراً أيضًا.

 

التوصيات المستقبلية

 


بناءً على هذه النتائج، يوصي الباحثون بزيادة الاهتمام بصحة الرجال الذين يخططون للإنجاب وتطوير برامج تركز على النظام الغذائي. وكتب رافائيل تيبيرينو، رئيس فريق البحث، على الموقع الإلكتروني لمركز "هيلمهولتس": "تشير نتائجنا إلى أن الرعاية الصحية للرجال الذين يرغبون في إنجاب الأطفال يجب أن تحظى بمزيد من الاهتمام ويجب تطوير برامج لهذا الغرض، مع التركيز على النظام الغذائي".



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