ما بين خوف انتشار الفيروسات وارتداء الكمامة.. بماذا ينصح المختصون؟

ديمة محبوبة

اضافة اعلان

تزامنا مع عودة المدارس وتقلبات الأحوال الجوية، بين ارتفاع درجات الحرارة في الصباح وانخفاضها في المساء بشكل ملحوظ، وانتشار فيروسات الأمراض التنفسية والتحورات الجديدة لفيروس كورونا، تتزايد أعداد إصابات الأمراض التنفسية للكبار والصغار.الموظفة هناء سعيد، تبين أنها تعيش مخاوف جديدة من إصابة أطفالها بأمراض التنفس، خصوصا أن لديهم حساسية تنفسية من الغبار والأجواء الجافة، وهذا ما يجعل إصابتهم بأحد أنواع الفيروسات التنفسية أشد بأعراضها من أي شخص آخر.وتقول "دائما ما أعيش حالة فزع وخوف من إصابة أبنائي بالأمراض وتحديدا التنفسية، فينقلب البيت وكأنه قسم طوارئ"، لذلك تحاول قدر المستطاع في فصل الشتاء عدم التواجد في تجمعات كبيرة، وأيضا تحرص على عدم مخالطة المرضى، لتقليل فرص انتقال العدوى قدر المستطاع.وتؤكد أنها تدعو الأمهات لأن يكنّ أكثر وعيا ومسؤولية في حال مرض أبنائهن، وعدم الاستهانة بالأمر بإرسال أبنائهن للمدرسة، متناسيات أن هناك طلابا مصابين بأزمات يمكن أن يكون الفيروس نفسه خطيرا عليهم.ويؤكد استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية د.عبد الرحمن العناني، أن المناعة أصبحت أفضل أمام الفيروسات التنفسية وكورونا المتحور في كل عام، ويكون أقل تأثيرا عند انضباط الناس بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة، والتخلي عن عادات السلام باليد والتقبيل عند السلام. ويؤكد أنه لا داعي للعودة إلى ارتداء الكمامة، والتي يوضح أنها من الممكن أن تركز الفيروس بالجهاز التنفسي، ويصبح المرض أكثر تأثيرا، فكل ما على الناس هو الابتعاد عن السلام والتصافح في المناسبات، وأن يلتزم المريض منزله ويبتعد عن الناس، ومن يرى أن زميله أو قريبه مريض، فيجب أن يكون واعيا ويبتعد عنه وعن اختلاط القريب منه.وينصح العناني بالابتعاد عن التجمعات، والتخلي عن العادات السيئة، وينصح بغسل اليدين باستمرار، واستخدام المعقمات خوفا من انتقال العدوى أو التخفيف منها.وينصح بإعطاء مطعوم الانفلونزا الآمن منذ عمر الستة أشهر وأكثر، لأن له العديد من الفوائد في تخفيف الإصابة بالأمراض الفيروسية، وشرب السوائل الساخنة بكثرة.ويشدد العناني على ضرورة أن يعي الأهل في حال تعرض الأطفال الذين يذهبون إلى الحضانات وبالصفوف الأولى من المدرسة لعدوى المرض بأن يلزموا البيت لحين الشفاء، وذلك للتقليل من تفشي الأمراض والفيروسات، فهذه أمراض سريعة الانتشار، ومن الضروري أن يأخذ المريض قسطا من الراحة، خصوصا أن مناعتهم تكون ضعيفة وخوفا من التقاط عدوى جديدة.ويؤكد أن الطعام الصحي ولعب الرياضة أكثر وسيلتين تضمنان مناعة رائعة للجسم.في حين كشف المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وخبراء ومختصون، أن هناك ارتفاعا بمعدلات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وبينوا أنه بالتزامن مع عودة الطلبة للمدارس، فقد تسجل الإصابات ارتفاعا مجددا، داعيا إلى تشجيع الطلبة وكبار السن على ارتداء الكمامات.وأشار المركز الأميركي، إلى أن هناك مخاوف من احتمال انتشار "كوفيد 19" جراء التجمعات الاجتماعية.في حين صرح مؤخرا لـ"الغد" اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية د.محمد حسن الطراونة، بعدم ضرورة وضع تقييدات على حالات الإصابة بكورونا في المملكة، لافتا إلى أن نسب الإدخالات في المستشفيات قليلة ولا توجد وفيات.ولفت إلى أن النظام الصحي قوي ومستقر، ولا يوجد ضغط على المنظومة الصحية، مشددا على أهمية توخي الحذر للحالات الصعبة، والأخذ باحتياطات النظافة الشخصية، ومنع نقل العدوى إلى كبار السن وذوي الاختطار العالي.وشدد الطراونة، على أهمية ارتداء الكمامة لحالات الضرورة من دون إجبار، لأن العالم وفق بروتوكولاته، لم يعد يفرض هذا القيد على المواطنين، مشددا على أهمية إجراء فحوصات الـ"بي سي آر" للحالات المشتبه بها، ومراجعة الأطباء عند الإصابة بحالات التهاب تنفسي علوي وسفلي.ودعا إلى تهوية الغرف الصفية، وعدم المصافحة بالأيدي، وتجنب الدخول إلى الغرف الصفية في حالة الشك بوجود إصابة فيها، ومراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.وتؤكد اختصاصية التغذية ربا العباسي، أن الغذاء الصحي المتنوع يرفع مناعة الجسم ويحسن من أدائه ويمنع الفرد من أن ينهار أمام أي فيروس بسهولة، إذ يمكن الحصول على فيتامين (د) بسهولة من أشعة الشمس لتعزيز مناعة الجسم، ويمكن الحصول عليه أيضا من خلال الأطعمة المختلفة الغنية بفيتامين (د) مثل: الألبان وعصير البرتقال.وكذلك تقديم الأغذية الغنية بفيتامين (سي)، ومنها: البرتقال والفلفل الحلو، ويجب الاعتناء بعنصر الزنك الذي يرفع من مناعة الطفل، إذ يحصل عليه من الأطعمة مثل: الفاصولياء والمكسرات.إلى ذلك، تناول البيض بشكل يومي أو كل يومين، إذ فيه الكثير من البروتين المفيد لصحة الطفل والكبير.وتنصح العباسي بالتقليل من المواد الغذائية التي تقلل من المناعة، وأهمها الحلويات والسكاكر واللحوم المصنعة والنشويات المكررة.