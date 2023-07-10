ما قصة الأب الصيني الذي وصل لابنه المختطف بعد 22 سنة بحث عنه؟

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وعام 2001 غادر لي ووز منزله، وترك ابنه تحت إشراف أحد الجيران، إلا أنه لم يكن يتوقع أن ذلك قد يفقده طفله البالغ من العمر 4 سنوات لعشرات السنين.أخبرت جارة لي الشرطة في وقت لاحق أنها شاهدت رجلا مشبوها في الشارع قام باستجرار الصبي واختطفه.وعلى مدار الـ 22 عاما التي قضاها في البحث عن ابنه، أصبح لي صديقا لآباء آخرين في محاولة يائسة للعثور على أطفالهم المختطفين، على الرغم من تقدمه في السن والشعور بالتعب مع مرور كل عام، إلا أنه لم يستسلم أبدا.وخلال العقدين الأخيرين من البحث عن ابنه التقى بأكثر من 300 رجل شرطة، وزار مئات المدن في جميع أنحاء الصين.