الإثنين 10 تموز 2023
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ما قصة الأب الصيني الذي وصل لابنه المختطف بعد 22 سنة بحث عنه؟

الصين
الصين
تمكن رجل صيني من العثور على ابنه بعد 22 سنة من اختطافه، في رحلة بحث طويلة وشاقة.

وعام 2001 غادر لي ووز منزله، وترك ابنه تحت إشراف أحد الجيران، إلا أنه لم يكن يتوقع أن ذلك قد يفقده طفله البالغ من العمر 4 سنوات لعشرات السنين.اضافة اعلان
أخبرت جارة لي الشرطة في وقت لاحق أنها شاهدت رجلا مشبوها في الشارع قام باستجرار الصبي واختطفه.
وعلى مدار الـ 22 عاما التي قضاها في البحث عن ابنه، أصبح لي صديقا لآباء آخرين في محاولة يائسة للعثور على أطفالهم المختطفين، على الرغم من تقدمه في السن والشعور بالتعب مع مرور كل عام، إلا أنه لم يستسلم أبدا.
وخلال العقدين الأخيرين من البحث عن ابنه التقى بأكثر من 300 رجل شرطة، وزار مئات المدن في جميع أنحاء الصين.
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