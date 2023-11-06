الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هو "الطول المثالي" لرموش المرأة؟

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اتضح أن الرموش التي تبلغ ثلث عرض العين (نحو 30-35%) تزيّن الوجه بشكل أجمل
وضع علماء بعض المقياس لطول الرموش عند النساء حتى تبدو أكثر جمالاً، تتوافق مع لون بشرتهن وذلك عن طريق إجراء بعض التجارب التي ذهبت إلى  استنتاجات معينة.اضافة اعلان

وحدد العلماء المعيار الأمثل لطول الرموش. واتضح أنه كلما كانت أطول، كلما كانت أجمل، لكن إلى حد معيّن.

ووفقا لعلماء من بريطانيا وكندا بحسب كومسومولسكايا برافدا فإن الرموش التي يبلغ طولها "ثلث عرض العين" تبدو أكثر جاذبية وهي تزيّن الوجه نفسه والعينيْن على وجه التحديد.

وقد سبقت هذه الاستنتاجات تجارب بسيطة شارك فيها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة يمثلون مجموعة متنوعة من الرجال والنساء. ومتوسط أعمارهم يزيد قليلا عن 40 عاما وفق روسيا اليوم.

و"صنع" الخبراء 4 وجوه للنساء البيضاوات، والسوداوات، والآسيويات، والهنديات. ثم تم "نسخ" كل منهن ضمن 11 نسخة يختلف فيها طول الرموش. وطُلب من المتطوعين وضع نقاط تقييم من 1 إلى 7.

وحصلت الوجوه الأكثر جاذبية على المزيد من النقاط. لذلك اتضح أن الرموش التي تبلغ ثلث عرض العين (نحو 30-35%) تزيّن الوجه بشكل أجمل.

ونشر الباحثون مقالا بهذا الشأن في مجلة  Scientific Reports.

واتضح أن المرأة الآسيوية لا تُفسد جمال وجهها الرموش التي يبلغ طولها ربع عرض العين، ولكن سيكون من الأفضل للنساء السوداوات أن يكون لديهن رموش أطول، أي تصل إلى 45 %من عرض العين. 

أما النساء ذوات الجمال الآسيوي والأوروبي لا ينبغي لهن "إطالة" رموشهن بما يتجاوز المقياس "العلمي" وهو الثلث. فلن يصبحن أكثر جمالا، لكن النساء ذوات البشرة الداكنة يمكنهن ذلك.

يشار إلى أن "المعيار الجمالي الأمثل" تزامن مع المعيار "العملي" الذي حسبه الفيزيائيون الأمريكيون من معهد "جورجيا" للتكنولوجيا في عام 2015، ونشروا النتائج في مجلة Journal of the Royal Society Interface.

وعليك أن تفهمي أن ملحقات الرموش الصناعية لن تفيد عينيك. ولن يكون الأمر أكثر جاذبية، كما اكتشف العلماء البريطانيون وزملاؤهم الكنديون.

ومن خلال التجارب الأمريكية اللاحقة، أصبح من الواضح أن المعيار "المثالي العملي" هو عالمي بطبيعته. وهو مناسب ليس للبشر، فحسب بل وللحيوانات بغض النظر عن حجمها، بدءا من القنافذ وانتهاء بالزرافات.
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