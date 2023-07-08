السبت 08 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ما هي المزايا القادمة لثريدز؟

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تطبيق ثريدز
فيما يستحوذ على اهتمام بالغ، أعلن رئيس منصة إنستغرام، آدم موسيري، عن أهم المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق ثريدز.

ونشر موسيري عبر حسابه في ثريدز عدداً من المنشورات والتعليقات للتفاعل مع مستخدمي التطبيق، كاشفاً عن أهم المزايا التي ستُطلق قريباً ومقدماً تبريرات بشأن غياب بعض المزايا حتى الآن، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.اضافة اعلان

مزايا إضافية مستقبلاً

كما أضاف أنه سوف تتوفر مستقبلاً مزايا مثل القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم "Hashtags"، والتنقل بين عدة حسابات، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.

كذلك أردف أن مطوري التطبيق يعملون بالفعل على مزايا أخرى مثل قسم الموضوعات الرائجة "Trends"، ونسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب)، وإدماج خدمة الصور المتحركة، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق إنستغرام.

غير أنه لم يشر إلى أي خطة زمنية محددة من أجل إطلاق هذه المزايا، إلا أن شركة ميتا أطلقت برنامجاً تجريبياً "بيتا Beta" للتطبيق لمستخدمي أندرويد من أجل إتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفيرها للمستخدمين جميعهم.

تزايد عدد المستخدمين

يذكر أن معظم المزايا والخيارات السابق الإشارة إليها موجودة بالفعل في تطبيق تويتر، وفقا للعربية نت.

وكانت شركة ميتا قد أعلنت في وقت سابق أن تطبيق Threads سوف يدعم بروتوكول ActivityPub، الذي سيجعل التطبيق متوافقاً مع منصات نشر أخرى مثل وردبريس وماستودون، كما سيتيح للناشرين أخذ متابعيهم ومحتواهم معهم إذا قرروا مغادرة Threads.

ويتزايد عدد مستخدمي Threads بصورة كبيرة منذ إطلاقه لاعتماده على منصة إنستغرام، فيما يرى مراقبون أن التطبيق سيشكل تهديداً حقيقياً لتويتر.
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