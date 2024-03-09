ما هي مميزات تحديث آبل 17.4 الجديد؟

أعلنت شركة «أبل» أخيراً إطلاق التحديث الرسمي لنظام التشغيل «آي أو إس 17.4»، الذي يأتي بعدد من الميزات والتحسينات المهمة التي تعكس التزام الشركة بتوفير تجربة مستخدم أفضل وأكثر أماناً.

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وهذه أهم 10 مميزات جديدة في تحديث «آي أو إس 17.4»، الذي أصبح متاحاً للتنزيل والتثبيت على أجهزة «آيفون» و«آيباد».



1- دعم التحميل الجانبي في الاتحاد الأوروبي:

في خطوة تاريخية، يتيح «آي أو إس 17.4» للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية تحميل التطبيقات من خلال متاجر الطرف الثالث، ما يوفر خيارات أوسع لتنزيل التطبيقات بعيداً عن متجر «أبل» الرسمي.



2- بث تطبيقات الألعاب:

يدعم الإصدار الجديد تطبيقات بث الألعاب على متجر «آب ستور (App Store)»، مما يوفر تجربة ألعاب غنية ومتنوعة للمستخدمين على مستوى العالم.



3- رموز تعبيرية جديدة:

يجلب «آي أو إس 17.4»، مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة والمبتكرة، مما يعزز طرق التواصل والتعبير بين المستخدمين.



4- تحسينات «سيري»:

تم تحسين «سيري» لتقديم خيارات جديدة، بما في ذلك إمكانية قراءة الرسائل الواردة بلغات متعددة، ما يسهّل استخدام المساعد الشخصي بلغات عدة.



5- الموسيقى والبودكاست:

يقدم التحديث تحسينات في تطبيقي الموسيقى والبودكاست، بما في ذلك قدرة تطبيق «البودكاست» على تحويل الصوت إلى نص (لا يدعم اللغة العربية حالياً)، وتحديث تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق الموسيقى.



6- تغييرات في متصفح «سفاري»:

شهد متصفح «سفاري» تحديثاً يجعل شريط البحث أوسع قليلاً، مما يسهل على المستخدمين البحث والتنقل.



7- حماية الجهاز المسروق:

تم تعزيز ميزات الأمان في «آي أو إس 17.4» بتحسينات في حماية الجهاز المسروق، بما في ذلك خيار لتأخير تنفيذ الإجراءات الحساسة.



8- واجهة مستخدم محسنة لـ«كار بلاي»:

تم تحسين واجهة المستخدم في «كار بلاي» لعرض بيانات خرائط «أبل» بطريقة أكثر فعالية، مما يحسن تجربة القيادة.



9- إدارة البطارية المحسنة:

يقدم الإصدار الجديد ميزات متقدمة لإدارة البطارية وعرض معلومات مفصلة حول صحة البطارية واستهلاك التطبيقات للطاقة.



10- إغلاق ثغرات وتحسينات أمنية:

يتضمن إصلاحات لثغرات النظام التي كانت يمكن أن تسمح للمهاجمين بتنفيذ كود عشوائي، أو الوصول إلى بيانات الجهاز بشكل غير مصرح به. إغلاق هذه الثغرات يعزز حماية الجهاز ضد الهجمات والبرمجيات الخبيثة.



مع كل هذه الميزات الجديدة والتحسينات، يعد تحديث «آي أو إس 17.4» خطوة مهمة نحو توفير تجربة مستخدم أكثر ثراءً وأماناً. يتوفر التحديث الآن للتنزيل والتثبيت، مما يوفر لمستخدمي أجهزة «أبل» الفرصة للاستفادة من أحدث التقنيات والميزات التي تقدمها الشركة.