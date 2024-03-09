السبت 09 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي مميزات تحديث آبل 17.4 الجديد؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت شركة «أبل» أخيراً إطلاق التحديث الرسمي لنظام التشغيل «آي أو إس 17.4»، الذي يأتي بعدد من الميزات والتحسينات المهمة التي تعكس التزام الشركة بتوفير تجربة مستخدم أفضل وأكثر أماناً.

اضافة اعلان

وهذه أهم 10 مميزات جديدة في تحديث «آي أو إس 17.4»، الذي أصبح متاحاً للتنزيل والتثبيت على أجهزة «آيفون» و«آيباد».


1- دعم التحميل الجانبي في الاتحاد الأوروبي:
في خطوة تاريخية، يتيح «آي أو إس 17.4» للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي إمكانية تحميل التطبيقات من خلال متاجر الطرف الثالث، ما يوفر خيارات أوسع لتنزيل التطبيقات بعيداً عن متجر «أبل» الرسمي.


2- بث تطبيقات الألعاب:
يدعم الإصدار الجديد تطبيقات بث الألعاب على متجر «آب ستور (App Store)»، مما يوفر تجربة ألعاب غنية ومتنوعة للمستخدمين على مستوى العالم.


3- رموز تعبيرية جديدة:
يجلب «آي أو إس 17.4»، مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة والمبتكرة، مما يعزز طرق التواصل والتعبير بين المستخدمين.


4- تحسينات «سيري»:
تم تحسين «سيري» لتقديم خيارات جديدة، بما في ذلك إمكانية قراءة الرسائل الواردة بلغات متعددة، ما يسهّل استخدام المساعد الشخصي بلغات عدة.


5- الموسيقى والبودكاست:
يقدم التحديث تحسينات في تطبيقي الموسيقى والبودكاست، بما في ذلك قدرة تطبيق «البودكاست» على تحويل الصوت إلى نص (لا يدعم اللغة العربية حالياً)، وتحديث تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق الموسيقى.


6- تغييرات في متصفح «سفاري»:
شهد متصفح «سفاري» تحديثاً يجعل شريط البحث أوسع قليلاً، مما يسهل على المستخدمين البحث والتنقل.


7- حماية الجهاز المسروق:
تم تعزيز ميزات الأمان في «آي أو إس 17.4» بتحسينات في حماية الجهاز المسروق، بما في ذلك خيار لتأخير تنفيذ الإجراءات الحساسة.


8- واجهة مستخدم محسنة لـ«كار بلاي»:
تم تحسين واجهة المستخدم في «كار بلاي» لعرض بيانات خرائط «أبل» بطريقة أكثر فعالية، مما يحسن تجربة القيادة.


9- إدارة البطارية المحسنة:
يقدم الإصدار الجديد ميزات متقدمة لإدارة البطارية وعرض معلومات مفصلة حول صحة البطارية واستهلاك التطبيقات للطاقة.


10- إغلاق ثغرات وتحسينات أمنية:
يتضمن إصلاحات لثغرات النظام التي كانت يمكن أن تسمح للمهاجمين بتنفيذ كود عشوائي، أو الوصول إلى بيانات الجهاز بشكل غير مصرح به. إغلاق هذه الثغرات يعزز حماية الجهاز ضد الهجمات والبرمجيات الخبيثة.


مع كل هذه الميزات الجديدة والتحسينات، يعد تحديث «آي أو إس 17.4» خطوة مهمة نحو توفير تجربة مستخدم أكثر ثراءً وأماناً. يتوفر التحديث الآن للتنزيل والتثبيت، مما يوفر لمستخدمي أجهزة «أبل» الفرصة للاستفادة من أحدث التقنيات والميزات التي تقدمها الشركة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
ابل

أول غرامة "احتكار" أوروبية على أبل تقدر بمليار دولار

05 آذار 2024
هاتف ايفون في الارز

نصيحة من آبل لمستخمي الأيفون... فما هي؟

25 شباط 2024
اقرأ أيضا
صورة تعبيرية

"إكس" تتيح مقاطع الفيديو الطويلة على التلفزيونات الذكية

منذ1 ساعة
القطايف

تعرّف على تاريخ القطايف والشعراء الذين تغنوا به

منذ4 ساعة
566909

هل زارت كائنات فضائية الأرض؟... «البنتاغون» يجيب

منذ5 ساعة
متحف الأطفال يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

متحف الأطفال يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

07 آذار 2024
المغرب يغلق حماماته العامة الشهيرة 3 أيام أسبوعيا

المغرب يغلق حماماته العامة الشهيرة 3 أيام أسبوعيا

07 آذار 2024
حقيبة من الهواء

باستخدام مادة فضائية.. حقيبة مصنوعة من الهواء بنسبة 99%

07 آذار 2024
افكار و مواقف

تطورات إسرائيلية معقدة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات | منذ20 ساعة
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

تحري هلال شهر رمضان

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات
 
 