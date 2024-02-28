الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ما هي ميزة التحكم بالهاتف بالنظر فقط؟

ما هي ميزة التحكم بالهاتف بالنظر فقط؟
ما هي ميزة التحكم بالهاتف بالنظر فقط؟
كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة Honor عن ميزة جديدة لتتبع العين تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها كشف المكان الذي ينظر إليه المستخدم على شاشة الهاتف.اضافة اعلان

ويمكن للميزة المسماة "الكبسولة السحرية" (Magic Capsule)، التي ستكون متاحة قريبا على جهاز Magic 6 Pro الجديد، التمييز بين النظرة السريعة والمتعمدة بحيث ينفذ الهاتف الإجراء المطلوب دون الحاجة إلى لمسه.

وتستخدم تقنية تتبع العين كاميرا الهاتف لمراقبة المكان الذي ينظر فيه المستخدم.

وتقول شركة Honor إن تقنية Magic Capsule الجديدة لا يمكنها مراقبة نظرة المستخدم فحسب، بل أيضا "تحديد النية".

ويحتاج المستخدمون إلى معايرة نظرتهم، على غرار إعداد بصمات الأصابع، من خلال التحديق في نقاط مختلفة على الشاشة. وبمجرد إكمال الإعداد، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف المكان الذي ينظر إليه الشخص من مسافة تتراوح بين 20 سم إلى 50 سم.

ولإظهار "النية"، يحتاج المستخدم إلى مواصلة النظر إلى المكان لمدة 1.8 ثانية.

وفي عرض توضيحي خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، أوضحت Honor كيف يمكن للمستخدمين الرد على مكالمة أو رفضها، أو فتح الرسائل النصية، أو إيقاف تشغيل المؤقت بنظرة سريعة على الشاشة.

وقال خبير الصناعة باولو بيسكاتور: "يحاول جميع البائعين الآسيويين التمييز بشكل محموم بين أجهزتهم مقارنة بالأجهزة المنافسة مع ميزات تتبع العين. ويجب أن تساعد الميزة المصممة بذكاء على التميز في السوق المزدحمة. هذا هو المجال الذي سيشهد الكثير من الابتكارات من أجل تحسين تجربة المستخدم من خلال الإيماءات والعين والحركة!". RT
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