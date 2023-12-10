مبرة أم الحسين تكرم متطوعيها تقديراً لجهودهم

تحت شعار "التطوع ثقافة ومسؤولية"، نظمت مبرة أم الحسين فعالية تكريم المتطوعين والمتطوعات لعام 2023، وذلك بالتزامن مع يوم التطوع العالمي.

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وقد جاء هذا التكريم تقديراً للجهود الكبيرة التي قدمها المتطوعون والمتطوعات مع أطفال المبرة على مدار العام في مختلف المجالات، من تعليم ونشاطات ودعم اجتماعي ونفسي.



وألقت مديرة المبرة الدكتورة زينا الكركي كلمة خلال الفعالية، قالت فيها: "أحييكم اليوم أطيب تحية، أنتم الذين لامس عطاءكم قلوب أطفال المبرة، وأنتم الذين بذلتم وقتكم وجهدكم ومهاراتكم بواقع 2135 ساعة لمساعدة أطفال المبرة في التعليم والنشاطات والدعم الاجتماعي والنفسي. بوركت جهودكم وبورك عطاءكم".



وتابعت "أعزائي، إن رحلة التغيير تبدأ بخطوة، فمشاركتكم في العمل التطوعي ولو كان في أبسط أشكاله، ربما كانت سبباً لإلهام وتحفيز من حولكم لمزيد من التطوع والعطاء، لتنتشر ثقافة التطوع وتعزز الأواصر والروابط في وطننا الحبيب.

ونحن في مبرتنا الحبيبة لا زلنا نعمل على غرس قيمة العطاء والتطوع لدى أطفالنا، لأننا نؤمن بأن كل فرد قادر على البذل والمشاركة. فأبواب المبرة مفتوحة لكم، وقد أصبحتم جزءاً منا ومن عائلة مبرة أم الحسين".