مبرة أم الحسين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية

بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 شباط/ فبراير من كل عام، نظمت مبرة أم الحسين يومًا طبيًا مجانيًا أول من أمس، لتقديم فحوصات النظر والسمع لأطفال المبرة وأطفال المجتمع المحلي، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي، في مقرّ المبرة.

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وشهد اليوم الطبي إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال وأهالي المجتمع المحلي، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمبرة أم الحسين على تنظيم هذه الفعالية القيمة.

مديرة مبرة أم الحسين، الدكتورة زينا الكركي، قالت، إن هذه الفعالية تأتي انسجامًا مع توجه المبرة الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المبرة والمجتمع المحلي.

وأضافت الكركي "نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة للأطفال، وتوفير خدمات طبية متميزة لهم".



وتقدمت الكركي بالشكر والتقدير لجهود كوادر مستشفى العيون التخصصي من أطباء وأخصائيين، الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم.

واختتم هذا اليوم بتوزيع الهدايا على الأطفال والمستفيدين.



