الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبرة أم الحسين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية

مبرة أم الحسين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا
مبرة أم الحسين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا

بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 شباط/ فبراير من كل عام، نظمت مبرة أم الحسين يومًا طبيًا مجانيًا أول من أمس، لتقديم فحوصات النظر والسمع لأطفال المبرة وأطفال المجتمع المحلي، بالتعاون مع مستشفى العيون التخصصي، في مقرّ المبرة. 

اضافة اعلان

 

وشهد اليوم الطبي إقبالًا كبيرًا من قبل الأطفال وأهالي المجتمع المحلي، الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمبرة أم الحسين على تنظيم هذه الفعالية القيمة.

 

مديرة مبرة أم الحسين، الدكتورة زينا الكركي، قالت، إن هذه الفعالية تأتي انسجامًا مع توجه المبرة الدائم لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المبرة والمجتمع المحلي.

 

وأضافت الكركي "نسعى من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة للأطفال، وتوفير خدمات طبية متميزة لهم".

وتقدمت الكركي بالشكر والتقدير لجهود كوادر مستشفى العيون التخصصي من أطباء وأخصائيين، الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم.

 

واختتم هذا اليوم بتوزيع الهدايا على الأطفال والمستفيدين.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لندن العاصمة

بريطانيا التي لا تعرفها.. مجتمعات تحظر الخمر وأخرى تمنع ارتداء الملابس

منذ 19 دقيقة
الشاب المتوفى لاكشمي نارايانا فينجام

“هوليوود سمايل” قضت على حياته.. وفاة عريس هندي قبل زفافه بأيام

منذ2 ساعة
الاذكاء الاصطناعي

نتائج البحث الأولى على غوغل "قد تكون خاطئة" بسبب الذكاء الاصطناعي

20 شباط 2024
المتنبئة اللبنانية ليلى عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف: سنشهد اغتيالا بإحدى المدن العربية في رمضان

20 شباط 2024
542417

دراسة صينية: الفنون القتالية تخفض ضغط الدم أكثر من «الأيروبكس»

20 شباط 2024
البشت

السعودية تلزم الموظفين بلبس "البشت" في العمل والمناسبات الرسمية

20 شباط 2024
افكار و مواقف

الملك يسمع العالم الحقيقة المرة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا انخفضت مخاوف الأردن من التهجير؟

ماهر أبو طير |اليوم

سؤال جدوى الحرب

سائد كراجة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (2 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

موازين القوى إلى أين؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات | منذ16 ساعة
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -متعثر

متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت
 
 