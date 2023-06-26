متحف الأطفال.. نشاطات لا منهجية ترفيهية ترسخ شعائر عيد الأضحى

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التعلم باللعب والترفيه هو ما تسعى إليه البرامج التعليمية التي تهدف إلى ترسيخ الأخلاق والمبادئ لخلق جيل واع متعلم بعيدا عن عملية التلقين.اللعب والتعلم والاكتشاف وتعزيز المهارات ضمن برامج تعليمية وترفيهية يطرحها متحف الأطفال خلال عطلة عيد الأضحى من خلال أنشطة يتم توفيرها في بيئة تعليمية وترفيهية آمنة تلبي احتياجات الأطفال وعائلاتهم.محاكاة المناسبات الاجتماعية والدينية بطريقة تعليمية مختلفة ومبتكرة من أهم أهداف قسم البرامج في متحف الأطفال لمزج العلم بالترفيه وفق مديرة المحتوى في قسم التعليم والبرامج في متحف الأطفال رشا دبابنة.ويسعى قسم البرامج إلى وضع خطط تهدف إلى مشاركة المجتمع المحلي في الفعاليات التي يحرص المتحف على القيام بها في المناسبات الاجتماعية والدينية وطرح عناصره بطريقة غير تقليدية تناسب العادات والتقاليد من خلال التعلم باللعب.الهدف من هذه البرامج بحسب دبانبة هو جعل التعلم ممتع للجميع، ومن هنا انبثقت جميع النشاطات التي تقام في المتحف، وهذه السنة ستعكس البرامج ثيمة العيد القائمة على المحبة والتسامح والفرح والسلام وتقبل الآخر، حيث تم تجتمع كل هذه القيم من خلال برنامج عيد الأضحى المبارك وضمن نشاطات مستوحاة من هذه المبادئ، مثل جمع الحلوى، واصطياد العيديات، والعديد من ألعاب العيد.كما يتم عرض مشاهد درامية لأداء فرائض الحج كالطواف والسعي بين الصفا والمروة وكيف يتحلل الحاج والتعريف بيوم عرفة وفضائل صيامه والأضحية وغيرها من العادات والشعائر التي ترتبط بشكل مباشر بعيد الأضحى المبارك وتقديمها بصورة بسيطة وسلسة للأطفال من عمر سنة إلى 14 عاما.إلى ذلك، البرامج المحلية التي يقيمها متحف الأطفال بحسب دبابنة والتي تشرح تفاصيل مناسك الحج وشعائر عيد الأضحى المبارك بشكل كامل، ويستضيف المتحف عرضا من الأرجنتين وهو السيرك العالمي الكوميدي، ثالث ورابع أيام العيد من تقديم التوأم الأرجنتيني إيميليو ولياندرو بونس مع عرض افتتاحي من المحترف الأردني زوكا.وتركز الفعاليات والبرامج التي يطرحها المتحف خلال عيد الأضحى المبارك قيم المحبة والتسامح من خلال عرض "متشابهان مختلفان" ويركز على الاختلاف والتشابه بين الناس والفرح الذي يعم خلال العيد.وسيعيش الطفل بحسب دبابنة بأجواء كرنفالية خلال العيد حيث سيرى ألعاب الأكشاك وألعابا متنوعة تقوي المهارات الحركية ومن ثم التجمع في المكتبة لقراءة قصص ترتبط بروحانيات عيد الأضحى ومبادئه من خلال نشاط "خاروف في المكتبة"، حيث يتشارك الزوار ذكريات الجدة فطومة مع خاروف العيد، ويتعرف الأطفال من خلال قصصها على قيم العيد.هناك الكثير من المحطات التي تنتظر الأطفال في متحف الأطفال خلال عيد الأضحى المبارك وفق دبابنة، حيث توجد نشاطات تحمل عناوين مختلفة "نقفز ونركض ونَحبو سريعا في قاعة المرح ذات الأجواء الكرنفالية المليئة بالألعاب لزوارنا الصغار"، ونشاط "واصنعوا قبعات المهرج الممتعة من الورق الملون والزينة" وكذلك صناعة الخراف التي تقفز في الهواء وتمشي على الكرات. ويبدأ البرنامج من ثاني أيام العيد الموافق 29 حزيران ويمتد حتى 1 تموز كما توجد أنشطة إضافية في القاعة طيلة أيام العيد وستكون النشاطات في كافة الأماكن والمرافق حيث تعكس كافة هذه البرامج فرحة العيد والقيم التي نسعى لإيصالها للأطفال من خلال الترفيه. وتستهدف برامج المتحف العائلة بشكل عام بحسب دبابنة من خلال المشاركة بكافة الأنشطة والألعاب الحركية وخلق وقت ممتع ومميز للأهل مع اطفالهم داخل بيئة تعليمية ترفيهية آمنة والذي يعكس القيم.ولا تقتصر الفعاليات على الأطفال من الأعمار الكبيرة وإنما أيضا تستهدف الأطفال من عمر سنة إلى خمس سنوات بحسب دبابنة من خلال فعاليات تنمي الحواس والتآزر البصري وتنمية المهارات لهذا العمر وهو ما تسعى إلية الأنشطة الترفيهية التي يطرحها المتحف خلال عطلة العيد.وما يميز متحف الأطفال خلال الستة عشرة عاما الماضية بحسب دبابنة التعلم الممتع من خلال اللعب وجعل الطفل يحب أن يتعلم كل ما هو جديد من خلال الترفيه، حيث يقوم المتحف بدور مكمل للعائلات والمدارس من خلال الأنشطة اللامنهجية.ويعتبر المتحف بمثابة سلسلة تعليمية للطفل منذ بداية رحلته من خلال التعلم غير المنهجي وبمخرجات تعلم متميزة ومهارات يتم تعزيزها وحب التعلم داخل بيئة آمنة وبإشراف ميسرين ومتطوعين يقدمون ذلك بحب وشغف.