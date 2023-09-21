متحف الأطفال يختتم مهرجان الأردن للعلوم والفنون

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اختتم متحف الأطفال الأردن، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الأردن للعلوم والفنون، بمشاركة 4 آلاف زائر في أكثر من 35 نشاطا وورشة تفاعلية بمواضيع علمية وفنية وأدبية متنوعة.وأوضح المتحف، في بيان أمس، أن النسخة السابعة من المهرجان التي تستهدف الفئة العمرية (4-12 عاما)، وتعقد في نهاية الإجازة الصيفية، انطلقت تحت عنوان "نضيء شعلة الفضول"، اتساقًا مع الهدف الأساسي للمهرجان والمتمثل في تعزيز حب التعلم لدى الأطفال، من خلال برنامج يشتمل على العديد من الورشات والأنشطة التفاعلية الممتعة.وبين أن نسخة هذا العام حازت رضا الزوار الذين أكدوا، خلال تواجدهم في المتحف أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية عقد مثل هذه الفعاليات التي من شأنها أن تعزز مهارات الأطفال في مجالات عديدة.وبدورها، أعربت مديرة متحف الأطفال سوسن الدلق، عن فخرهم بنجاح المهرجان هذا العام وإشادة الزوار بمحتواه وتنظيمه، مشيرة إلى أن ذلك يعد حافزا للعمل بجهد أكبر والمحافظة على وتيرة متميزة لما يقدمه المهرجان عاما بعد آخر.وقالت، إن إيمان الشركاء برسالة المتحف ودعمهم، ساعد على النجاح في تنظيم وإقامة المهرجان، مثمنة جهد شركاء المحتوى الذين قدموا لزوارهم ورشات وأنشطة أسهمت في إثراء محتوى المهرجان وتعزيز تجربة الأطفال وعائلاتهم.يشار إلى أن المهرجان عقد بدعم من البنك العربي، ونيدو من شركة نستله الأردن، بوصفهما الراعي البلاتيني، إضافة إلى مجموعة الخليج للتأمين- الأردن، وأمانة عمان الكبرى بوصفهما راعيا ذهبيا للمهرجان.-(بترا)