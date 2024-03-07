متحف الأطفال يُعلن أسماء الفائزين في مسابقة القراءة بنسختها الرابعة

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وتهدف المسابقة إلى زرع حب القراءة والمطالعة في نفوس الأطفال وجعلها عادة متأصلة في حياتهم اليومية، وذلك وفقًا لرؤية المتحف في تنمية أجيال تسعى للمعرفة.وحضر الحفل مدير مديرية الموسيقى والفنون الأدائية ومدير معهد الفنون الجميلة الأستاذ الدكتور حسين دغيمات مندوبًا عن وزارة الثقافة، وممثلون عن البنك الأهلي وشركة زين، حيث شارك ممثلو هذه المؤسسات الراعية والداعمة في تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز النقدية والعينية، معربين عن فخرهم بإنجازات الفائزين، وجهود المتحف في تحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم لاكتساب المعارف المتنوعة.وشارك في المسابقة التي أطلقها المتحف لأعضائه من العائلات وأبناء موظفي كلٍّ من البنك الأهلي الأردني وشركة زين 84 طفلًا، قرأوا نحو 300 كتاب، بمجموع عدد صفحات يتجاوز 18,000 صفحة.وجرى تكريم 9 مشاركين فازوا بالمراتب الثلاثة الأولى تباعًا، عن كل فئة من الفئات المشاركة؛ وهي الصفوف الثاني والثالث للفئة الأولى، والصفوف الرابع والخامس للفئة الثانية، والصفوف السادس والسابع للفئة الثالثة، وتم اختيارهم بعد اجتيازهم شروط المسابقة ومعاييرها المتعلقة بمواضيع الكتب المقروءة، وعددها، وجودة الملخصات التي تم تقديمها.وتنوعت المواضيع التي أُتيحت للمتسابقين بين العلوم الإنسانية كالتاريخ والدين والفلك والجغرافيا، والمواضيع الأدبية مثل قراءة القصص والروايات، أما المشاركون الذين احتلوا المركز الأول حصرًا عن فئات المسابقة فقد كانوا: رهف عبدالله زكارنة و لين عبدالله زكارنة و سند مجدي محمود.مديرة المتحف السيدة سوسن الدلق قالت من جهتها: نُبارك لجميع الفائزين بمسابقة القراءة، ونتمنى أن يكون المتحف جزءًا فعّالًّا لتحفيز الأطفال على حب القراءة وتنمية شغفهم في مجال تحسين المهارات اللغوية وزيادة المعرفة لديهم، وتقدمت بالشكر إلى كلٍّ من وزارة الثقافة والبنك الأهلي الأردني وشركة زين لرعايتهم ودعمهم المسابقة، وأضافت: حرصنا أن يكون موعد المسابقة بالتزامن مع الإجازة الشتوية؛ ليستغل الأطفال أوقات العطلة بالقراءة والاطلاع على الكتب والقصص والروايات بمواضيع مختلفة تنمي ملكة الكتابة لديهم، ووعيهم وثقافتهم بمختلف المجالات.