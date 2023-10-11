مثقفون وفنانون لـ"الغد": الكلمة الحرة "رصاصة" في وجه العدو

عزيزة علي

اضافة اعلان

يذهب مثقفون وكتاب وفنانون وإعلاميون لأهمية دور الكلمة الحرة في إظهار الحق وتبيان الحقيقة أمام المجتمع، ومواجهة الإعلام الإسرائيلي الذي يزور الحقائق، فالمثقف يقع على عاتقه مهمة التنوير ونصرة القضايا الوطنية.ودعوا إلى أهمية استثمار مواقع التواصل الاجتماعي في بث الصور والفيديوهات والتكثيف الإعلامي الذي يظهر وحشية العدو على غزة، وصياغة نهج ثقافي جماعي حر حقيقي لمقاومة النهج الآخر والمغاير، وبخطة عمل واضحة.رئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، قال "لا يموتُ شعبٌ يرفض الاحتلال حتى ولو لم يبق فيه إلا طفلٌ مقاوم، فسيرورة التاريخ تثبت أنّ الحق خالد، وأنّ الظلم والاحتلال والطغيان إلى زوالٍ مهما امتد الزمن، ولأنهم في طوفان الأقصى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قلبوا مشاعر الأمة من اليأس والاحباط إلى الأمل الصادق بالحرية والتحري".واعتبر الزعبي، في حديثه لـ"الغد"، أن دور المثقفين صار لزاما عليهم لتأريخ هذه الأيام بإبداعهم نصرةً للأبطال، وشدّا على أياديهم، وتأكيدًا لعزيمتهم، ووقوفًا ولو بالكلمة إلى جانب الحق في مقاومة مغتصبي الأرض ومزوري التاريخ، وفضحًا لجرائمهم أمام العالم كله.الأكاديمي الدكتور يوسف ربابعة، يؤكد أن المثقف هو من يملك المعرفة والوعي، بما يجعله مشتبكا مع قضايا أمته وقومه، فالمقاومة التي تسعى إلى تحرير الأرض والإنسان هي مقاومة شرعية وإنسانية بما تملك من مقومات وجودها.وأضاف ربابعة "من الواجب على المثقف أن يقف مع المقاومة بما يملك من أدوات الكتابة والأدب والفكر، ويكون عنصرا فاعلا في إظهار أحقيتهم في الدفاع عن أنفسهم". ويبين لـ"الغد" دور المثقف وأهمية ألا يكون محايدا أو مشككا بالجدوى وإحباط النفوس والمعنويات، وعليه إيصال رسالة قضية فلسطين إلى العالم أجمع.ومن جانبه، رأى الفنان التشكيلي ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأسبق غازي انعيم، أن عملية طوفان الأقصى وتبعياتها شكلت نقلة نوعية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني من حيث التخطيط والشجاعة في التنفيذ.ولفت انعيم، إلى أن ما جرى نسف ما روجت له بعض الجهات الداعية للتطبيع مع العدو، من حيث قبول هذا الجسم الغريب على أرض فلسطين التاريخية، مؤكدا أن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة في غزة حطمت هيبة العدو المتغطرس، ووضعته في صدمة لم يفق منها.وحول دور المثقف، أشار انعيم إلى أنه يستطيع من خلال مؤسسته الثقافية والفنية التحرك لتعبئة الشارع على الفعل الإجرامي الذي تمارسه آلة العدو على مرأى العالم، وبإمكانه أن يسهم في حملات التبرع المادي للمساهمة في دعم صمود أهل غزة وتوفير العلاج اللازم لهم، لا سيما أنهم يعيشون في حصار منذ سنوات طويلة.ودعا انعيم، رابطة الكتاب الأردنيين، إلى التحرك نحو الكتاب العرب والعالم لإصدار بيانات تدين الاحتلال ومجازره بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك تدين كل من يقف إلى جانب عدوانه وجرائمه.فيما أكدت أستاذة الفلسفة القاصة د.نهلة الجمزاوي، أهمية دور الكلمة الحرة في إظهار الحق وتعرية الحقيقة أمام المجتمع، مبينة أن ماكينة الإعلام الصهيوني تعمل على تزوير الحقائق وعكسها وإظهار المقاومة بأنها إرهابية.ووصفت الدكتورة نهلة، عملية طوفان الأقصى بـ"الثورة"، التي يجب أن "نشرع أقلامنا وحناجرنا لنصرتها وتأييدها لتعزيز دور الأبطال وصمودهم، وحث غيرهم على مجاراتهم، حتى تتحول العملية إلى انتفاضة جديدة ثم إلى ثورة شعبية عارمة لها أن تضحد الاحتلال وتحطم أسطورة العدو الذي لا يقهر".ولفتت الى أن للكتابة فعل السلاح في الدفاع عن الحقوق والإعلاء من شأن المقاومة الحرة وإنصافها والأخذ بيدها نحو النصر المأمول، مبينة أنه لولا ذلك لما امتدت يد الغدر لتغتال كبار الأدباء والفنانين الملتزمين، أمثال غسان كنفاني وناجي العلي وكمال ناصر وغيرهم من المبدعين الشهداء الذين ناضلوا بالكلمة والريشة والفكرة.فيما دعا الباحث والكتاب عليان عليان، اتحاد الكتاب العرب، لاجتماع استثنائي لوضع برنامج عمل يدعم المقاومة وصمود أهلها في غزة، مستذكرا وجود المثقفين العرب إلى جانب المقاتلين في حرب بيروت العام 1982.ومن جهته، اقترح الشاعر رامي ياسين على المثقفين العرب تشكيل جبهة مبنية على ثقافة المقاومة، لتكون مهمتها رفض التطبيع وصياغة نهج ثقافي جماعي حر حقيقي لمقاومة النهج الآخر والمغاير، وبخطة عمل واضحة.وقال "إننا في مرحلة بحاجة شديدة فيها لفعل ثقافي حقيقي يعلمنا كيف نقاوم بطرق مختلفة وأبعاد أخرى". ويأتي ذلك، بنظره، من خلال الشعر والمسرح والفن والثقافة لكتابة الحقيقة.ونوه القاص جمعة شنب إلى دور المثقف، لأهمية الكلمة والموقف الواضح الصلب المساند غير الموارب والمنحاز لها في كل المنابر الإعلامية والثقافية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالرغم من حصار تلك المواقع للكتاب والعرب تجاه القضية الفلسطينية وما يبث عنها.أما الروائي أحمد أبو سليم، فرأى أن مهمة المثقف اليوم جمة، وتقع على عاتق جميع المثقفين، وأهمها تنوير الجماهير، وحثها على دعم المقاومة بكل السبل المتاحة منها؛ المظاهرات، التبرعات، الضغط من خلال حملات مكثفة ممنهجة من خلال مواقع التواصل، الدعوة إلى نبذ الخلافات الجانبية، التوحد في مواجهة العدو، وكشف زيف ادعاءات العدو، تاريخياً، وجغرافياً، وإنسانياً.وأضاف صاحب رواية "ياسين"، أن على المثقف أيضا، تقديم وجهة نظر للجمهور بكل ما يجري، إذ على عاتق المثقف تقع مهمة إعادة إنتاج الصورة بعد النفاد إلى أعماقها، وعلى عاتقه تقع مهمة التنوير في مثل هذه المرحلة التي لا تتصارع فيها البنادق فحسب، بل يصبح الإعلام جزءاً لا يتجزأ من الحرب الدائرة.وحول دعم المقاومة بالثقافة، أكد المترجم الدكتور عماد حطبة، أن دعم الداخل يتم بخطة إعلامية واقتصادية ومشاركة الصورة والحدث من قبل الكتاب عما يحصل داخل فلسطين من خلال منصاته المختلفة والعمل قدر الإمكان على كسر الخوارزميات من قبل بعض المواقع.وطلب حطبة من المثقفين، أن يعملوا على إنشاء مؤسسة رسمية، تقدم الدعم في الحالات الإنسانية لأهل فلسطين، وتحديدا غزة.نقيب الفنانين الأسبق والفنان ساري الأسعد، أشار إلى أن الدعم يجب أن يكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الكتابة، نشر الصور، وبث فيديوهات، إلى جانب الوقفات وعقد الندوات التي تتحدث عما يحصل في غزة.وأكد الأسعد، أن المقاومة ضد المحتل مشروعة، فالشعوب المحتلة من حقها أن تقاوم وتناضل لتسترد وطنها وحريتها، وكل من يدعم المحتل هو محتل مثله.وبين الأسعد ازدواجية المواقف الغربية في وسائل الإعلام تجاه الحرب على غزة والقضية الفلسطينية مقابل أحداث أوكرانيا وتعاطفهم معها، داعيا كل المثقفين والفنانين إلى توجيه صرخة في وجه هذا العالم الذي يكيل بمكيالين، وذلك من خلال وسائل الإعلام كافة.في حين ترى الشاعرة والقاصة والفنانة التشكيلية ردينة آسيا، أن دعم المقاومة يجب أن يكون بتشى الوسائل والأشكال، فقد تجاوز الظلم والاستبداد حده، مبينة أنه من حق المقاومة أن تأخذ أشكالا كثيرة، ومنها الحرف واللون وانتهاء بشكلها النهائي المقاومة المسلحة التي تتجلى صورها ببذل أغلى ما يملك الإنسان، مؤكدة ضرورة أن يكون الشاعر أو الكاتب حاملا لقضيته وهموم مجتمعه لينتج بعدا عميقا.ومن جانبها، رأت الإعلامية جمان مجلي، أن الموقف والحالة الآن أكبر من أي كلام، فالوضع الإنساني مرعب ولا يحتمل المزايدة، مؤكدة أن الدعم المعنوي الآن مهم لأهل غزة في صمودهم، أمام حصارهم وما يحدث من قصف بأسلحة محرمة وفقد الأبناء والعائلات.الفنانة عبير عيسى، دعت إلى استثمار كل وسائل التواصل الاجتماعي لدعم القضية الفلسطينية وصمودها في وجه المحتل، وبث الصور التي تؤكد عروبة القضية، ونشر الفيديوهات التي تبين حجم الهجمة الوحشية التي يقوم بها الاحتلال تجاه أهل غزة، مؤكدة في ضوء ذلك وصول صوت المقاومة لجميع العالم.ومن جانبه، رأى الشاعر صلاح أبو لاوي، أن على كل كاتب عربي فلسطيني أن يبين حجم القصف الوحشي الذي يقوم به الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني في غزة وجميع أرجاء فلسطين، مؤكدا أن الكلمة رصاصة ومقاومة تجاه العدو، ودعم لغزة التي تقاوم وحيدة دفاعاً عن الأرض وفلسطين.وكذلك، يدعو الفنان منذر رياحنة لوحدة الصوت الواحد عند الشعوب العربية، وأن يكثف الفنان العربي من الأعمال الفنية التي تتحدث عن القضية الفلسطينية، وتفضح الممارسات الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، من مجازر ومذابح مدة 75 عاما، حتى اليوم.وأضاف رياحنة "على الفنان أثناء تواجده في المهرجانات العالمية، أن يتطرق للحديث عن القضية الفلسطينية أمام العديد من الجنسيات المختلفة، فالفنان عليه أن يحمل مسؤولية تجاه قضاياه العربية".المخرجة مجد القصص، لفتت إلى أن دور الفنان وصوته يجب أن يكون عاليا ومدويا، جراء ما يحدث في غزة والأقصى والضفة الغربية، لافتة إلى أن هذه المرحلة حاسمة في تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، فمنذ سنوات ولغاية عملية "طوفان الأقصى"، قدمت فلسطين مئات الشهداء لأجل القضية.وفي السياق ذاته، تشير القصص إلى أن التضامن أيضا يكون من خلال تنفيذ أغنيات وطنية لدعم القضية وأهل فلسطين، وهذا أضعف الإيمان.