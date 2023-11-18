السبت 18 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجلة "والت ديزني" توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود

مجلة "والت ديزني" توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود
مجلة "والت ديزني" توقف إعلاناتها في X بسبب تصريحات ماسك عن اليهود
قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple، تعليق إعلاناتها على شبكة التواصل الاجتماعي X بعد تصريحات لمالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

أفادت بذلك أمس الجمعة، مجلة Hollywood Reporter، وذكرت أن ماسك سبق أن تعرض لانتقادات بسبب تعليقه على منشور أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، الذي كتب أن الأوساط اليهودية تروج لنفس الكراهية تجاه "الأشخاص البيض" التي تطالب بإيقافها تجاه اليهود أنفسهم.اضافة اعلان

وأعرب ماسك عن موافقته على هذا التصريح. وأعلن ماسك كذلك أنه سيتم حظر أي مستخدم لشبكته الاجتماعية X، إذا قام علنا بدعم الإبادة الجماعية لأي مجموعة عرقية.

ووفقا لمقالة المجلة، تعتبر شركتا Disney وApple من بين أكبر أصحاب الإعلانات على شبكة X الاجتماعية، ويشكل رفضهما التعاون "قلقا خاصا" لإدارة X. ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي من Disney بشأن تعليق الإعلانات.

في وقت سابق، أعلنت شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات IBM عن تعليق إعلاناتها على الشبكة الاجتماعية X. وحدث هذا بعد عرض إعلانات الشركة بجوار منشورات مؤيدة للنازية حسب زعمها. RT
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