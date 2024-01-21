الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

محاضرة تسلط الضوء على استهداف الاحتلال للتراث الثقافي بفلسطين

محاضرة تسلط الضوء على استهداف الاحتلال للتراث الثقافي بفلسطين
محاضرة تسلط الضوء على استهداف الاحتلال للتراث الثقافي بفلسطين
 سلط الباحث الدكتور محمد ناجي عمايرة في محاضرة ألقاها في رابطة الكتاب الأردنيين؛ الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف التراث الثقافي والديني في فلسطين.اضافة اعلان
وقال عمايرة، في المحاضرة التي أدارها الباحث عبدالله حمودة وحملت عنوان: "العدوان الصهيوني على التراث الثقافي والديني في فلسطين": "إن الثقافة بعامة والتراث بخاصة يشكلان ركيزتين أساسيتين في مقاومة العدوان ومواجهته"، لافتا إلى أن الإسرائيليين اهتموا بطمس الثقافة الفلسطينية وعملوا على نهب التراث الفلسطيني ونسبوه لأنفسهم.
ولفت إلى أن السردية الصهيونية، قامت على التزييف والاختلاق والتزوير سواء على مستوى التاريخ القديم أو الحالي، مشيرا إلى ما قاله الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي في كتابه الصادر العام 1995 بعنوان "الأساطير المؤسسية للسياسة الإسرائيلية": "إن هناك مجموعة من الأساطير تقوم عليها السردية الإسرائيلية المعاصرة ومنها أساطير تأخذ بعدا دينيا مثل أسطورة الأرض الموعودة وشعب الله المختار والتصفية العرقية، ومنها أساطير معاصرة مثل معاداة السامية والمذبحة أو الهولوكوست في العهد النازي وأسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
كما أشار إلى كتاب كيث ويتلام الذي حمل عنوان: "اختلاق إسرائيل القديمة" وصدر في العام 1996 والذي يتناول الآراء والمفاهيم نفسها التي تناولها جارودي.
ولفت الباحث عمايرة إلى أن محو الثقافة الفلسطينية جزء من المخطط السياسي لفرض الهيمنة الإسرائيلية وإدامة احتلالها، ضمن هدفين متزامنين؛ الأول التهويد أو "الأسرلة" أو ادعاء الملكية، والثاني إنهاء هوية التراث الفلسطيني وعروبته وإضعافه أو التقليل من أهميته، مشيرا إلى أن إسرائيل تركز في ذلك على التراث المادي مع شمول التراث غير المادي بهذا المخطط.
واستعرض الباحث عمايرة عددا من الأمثلة للعدوان على التراثين الثقافي والديني في فلسطين، ومنها إعادة تسمية القرى الفلسطينية التي أصبحت "مستعمرات" أو مستوطنات بأسماء عبرية توراتية لطمس الهوية الأصلية، والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية دون تمييز.
وتناول في محاضرته العدوان الإسرائيلي على التراث الثقافي في غزة، مشيرا إلى تعرض المساجد والكنائس والمواقع ذات القيمة الثقافية والأثرية إلى قصف يومي ممنهج.
وفي هذا الإطار، استعرض عددا من المواقع الثقافية والتراثية والأثرية ودور العبادة التي استهدفها ويستهدفها العدوان في الوقت الحالي على غزة، ومنها متحف وليد العقاد في خان يونس وشارع السكة نسبة الى سكة الحديد التي أنشئت في العام 1892 والمسجد العمري وكنيسة القديس بيرفيريوس.
وفي ختام المحاضرة التي حضرها عدد كبير من الكتاب والباحثين والمهتمين جرى حوار موسع بين المحاضر والجمهور. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نظامك الغذائي.. كيف يؤثر على جودة النوم ومستويات الأرق؟

نظامك الغذائي.. كيف يؤثر على جودة النوم ومستويات الأرق؟

منذ 49 دقيقة
الطفل ووالده

في بريطانيا.. رضيع مات من الجوع وحيدا بجانب جثة والده

منذ11 ساعة
1705751320936162300

الشجراوي ينبش ذكريات الطفولة وأفلام الكرتون برواية "عبرت ظلت الذكرى"

20 كانون الثاني 2024
عروسان

في خيمة مزينة بمصابيح ملونة.. عروسان من غزة يحتفيان بزفافهما رغم القصف والحصار

20 كانون الثاني 2024
"زاد وزوادة" مشروع يأخذ بأيدي السيدات في تسويق منتجاتهن البيتية

"زاد وزوادة" مشروع يأخذ بأيدي السيدات في تسويق منتجاتهن البيتية

18 كانون الثاني 2024
تطبيق جورنال

"Journal".. تطبيق جديد من "أبل" يتيح لك تدوين يومياتك

18 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يتحدثون بصراحة عن الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

المشهد القادم.. السعودية.. حماس ونتنياهو

سميح المعايطة |اليوم

الأسئلة الضرورية

مالك العثامنة |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
1705831185767433800

داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة ‏(2-2)

ترجمات | منذ1 ساعة
1705831185697433600

هل ينزلق سوناك إلى حرب تشوه سمعته كما قوض غزو العراق إرث بلير؟

ترجمات | منذ1 ساعة
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات |20 كانون الثاني 2024
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
 