محاضرة في "الأردنية" حول تأثير مواقع التواصل على المجتمع

عزيزة علي

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سلطت محاضرة الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الأردني، ألقاها أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور مجد الدين خمش، وذلك في منتدى الرواد الكبار أول من أمس.أدارت المحاضرة المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص، بحضور عطوفة العين خيرالدين هاكوز، ومديرة المنتدى هيفاء البشير التي قالت "نستضيف اليوم الدكتور مجد الدين خمش صاحب البصمة الواضحة المميزة في علم الاجتماع سواء أكاديمياً أو اجتماعياً، ليحدثنا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع الأردني، هذا المجتمع الذي عاش وحدة واحدة متآخية متعاونة، والآن مع افتتاح العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيف له أن يسير مع التيار، أو يستقي بعضاً من الماء بما يتناسب مع بيئته"، مضيفة "نسعى جميعاً نحو حياة أفضل، فهل كان لهذا الانفتاح المعرفي والاجتماعي في مجتمعنا تأثيرات سلبية أم إيجابية، وكيف نتعايش معه، هذا ما سيحدثنا به ضيفنا الكريم".ومن جانبه، تحدث الدكتور مجد الدين خمش، قائلا "نعيش في عالم الابتكارات الرقمية التي أوجدت لنا عالما جديدا هو العالم الافتراضي؛ حيث تتحول العلاقات الاجتماعية إلى العلاقات افتراضية"، لافتا إلى أن الأدلة الإحصائية توثق النمو الكبير في أعداد مستخدمي منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا واتساب وفيسبوك في الأردن، والعديد من البلدان العربية".ونوه خمش، إلى الاستثمارات الضخمة في قطاع المعلوماتية وتحسين خدمات الإنترنت بأنواعها، حيث وصلت نسبة الذين يستخدمون الانترنت إلى أكثر من 100 % من السكان في غالبية بلدان الخليج العربي، خصوصا قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. أما في الأردن فتقترب النسبة من 90 % من السكان، حيث وصل عدد المستخدمين في الأردن إلى 127 ألف مستخدم ومستخدمة في العام 2000.كما تحدث المحاضر عن ارتفاع أعداد المستخدمين في العالم، حيث ارتفع العدد للفئة العمرية 6 سنوات فأكثر من ملياري مستخدم ومستخدمة في العام 2000 الى 6 مليارات في العام 2022؛ حيث يشكلون 95 % من عدد سكان العالم البالغ 8 مليارات نسمة. أما وسائل منصات السوشال ميديا فهي تشتمل على "فيسبوك، واتساب، تويتر، يوتيوب، استغرام، سناب شات، بي بي أم، تيك توك، وموقع بنترست.وعن المنصات الأكثر شعبية في الأردن وغالبية الوطن العربي، قال خمش: "هي فيسبوك وواتساب؛ حيث قامت شركة بي سي دبليو بعملية استطلاعية على عينات من الشباب العربي "18-24 سنة"، أوضحت النتائج أن غالبيتهم يستخدمون هذه المنصات يوميا، في المتوسط من 2.5 إلى 3 ساعات في العام 2000، وأن هناك تحولا كبيرا لاستخدام تطبيقي واتساب وتيك توك، حيث يعتبرون السوشال ميديا مصدرا للأخبار والمعلومات، تليها المحطات التلفزيونية والمواقع الالكترونية ثم الصحف الورقية".ورأى المحاضر، أن 35 % يعتمدون على هذه الوسائل في العمل، و72 % من المستخدمين يعتمدون عليها في الشراء والتسوق عبر الانترنت وانتعاش خدمات الدليفري، وفي الأردن الغالبية العظمى من الشباب من فئة "18-35 سنة"، يستخدمون منصات السوشال ميديا يوميا، خصوصا "فيسبوك" و"واتساب".وتحدث خمش عن المحتوى الذي يهتم به الشباب، وهو "المحتوى السياسي والإخباري، الترفيه والتسلية، متابعة المحتوى العلمي والتكنولوجي، المحتوى الديني، المحتوى الرياضي، المحتوى الفني والموسيقي والغناء والفنون التشكيلية، المحتوى التاريخي والثقافي، ومواقع الطعام وإعداده، فيديوهات التغذية ووصفات الطب البديل".ثم تحدث عن أشكال الجرائم الإلكترونية، منها القرصنة واختراق الحسابات، نشر الإشاعات، الاحتيال المالي والابتزاز، التنمر وخطاب الكراهية، استغلال التقنيات، فرق التنظيمات الإرهابية، فرق الانترنت والتماهي، برامج وتقنيات الأمن السيبراني والحماية السيبرانية وقوانين مكافحة الجرائم الالكترونية.وتناول خمش التأثير الإيجابي لهذه الوسائل على المستوى الاقتصادي، حيث أوجدت مهنا جديدة للتسويق الالكتروني "الاقتصاد الرقمي"، وإنتاج المحتوى، وتصميم المواقع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعقد المؤتمرات وإدارتها عن بعد من خلال "سكايب" والتعلم عن بعد "الزوم"، وتوجيه الرأي العام والتأثير على القرارات الحكومية، وإنجاز المعاملات الرسمية بالدخول إلى المنصات الحكومية بوابة الحكومة الالكترونية.وتحدث المحاضر عن دور هذه الوسائل على التنشئة الاجتماعية للأفراد بما ييسر القواعد لدى الفرد، حيث تدعم الهوية الوطنية، وتساعد على التسلية وإشغال وقت الفراغ عند "كبار السن"، وتساعد في عملية الدراسة والتعلم وقراءة والكتب.