محمد جمال عمرو: الأديب والمعلم يحملان مسؤولية بناء شخصية الطفل العربي

منى أبوحمور

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رغم دراسته للهندسة المعمارية، إلا أن عشق الشاعر والكاتب الأردني محمد جمال عمرو لأدب الأطفال والشعر دفعه لهجر دراسته، والانسياق وراء ميوله ورغباته في رفد أدب الأطفال والشعر ورفع سوية ثقافة الطفل العربي.شغف العمرو بالثقافة والشعر وأدب الأطفال منحه منصبا مهما وزميله القاص منير الهور، ليصبحا أعضاء في مجلس خبراء كرسي "الألكسو" لخدمة الطفولة العربية، وهو تابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويضم الكرسي في عضويته 20 أديبا وأديبة من الدول العربية، ويتبع لجامعة الدول العربية.وقد جرى تأسيس مجلس الخبراء مؤخرا برئاسة الزميل الأديب إيهاب القسطاوي، وقد باشر المجلس اجتماعاته ووضع الزملاء المشروعات الطفولية المقترح تنفيذها، والمتوقع أن تكون بشراكات فاعلة مع المؤسسات العامة والخاصة، وسوف يبدأ تنفيذها حال إقرارها والموافقة عليها.ويعتبر العمرو الملقب بـ "شاعر الطفولة العربية"؛ تمثيله وزميله القاص منير الهور لهذا الموقع، سيكون له مخرجاته المهمة، والتي تتسم بعدالة التوزيع الجغرافي من خلال وصولنا للطفل الأردني في مختلف مناطق المملكة، لتقديم فعاليات ثقافية هادفة بالتعاون مع الشركاء المقترحين كوزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث، آملا أن تتاح له الفرصة للخروج بمشروعات للطفل في مختلف الدول العربية.وفي ظل انغماس الأجيال الجديدة في الأجهزة اللوحية والتطبيقات التكنولوجية وما خلفه التعليم الإلكتروني من تعلق بتلك الهواتف الذكية، يلفت عمرو إلى أن تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا أولى من المنع، ونحن إن ألزمنا الطفل بترك تلك الألواح والشاشات فسيتمسك بها أكثر من ذي قبل، لذلك يحسن بنا أن ننظم وقت استخدامه لها، وتقليص هذا الوقت تدريجيا، وتزويده في الوقت ذاته بالبدائل من كتب وقصص جاذبة، وألعاب تربوية هادفة، وتقديم الهدايا التحفيزية له، وما إلى ذلك من حلول تضمن حماية بصره وأعصابه من أضرار تلك الأجهزة.وحول دور أولياء الأمور والمدارس في تنمية الجانب الثقافي والمعرفي للطفل يشير عمرو، إلى أن الطفل يستمد ثقافته ومعرفته من موارد ثلاثة هي: البيت والمدرسة والأصدقاء، ولعل المسؤولية الكبرى تقع على عاتق أولياء الأمور، حيث يقضي الطفل معهم معظم وقته، ما يتيح لهم أن يكونوا الأكثر تأثيرا في شخصيته، ويبدأ دورهم بأن يكونوا القدوة للطفل في شؤون حياته كافة، وفي الشأن الثقافي على وجه الخصوص، فالطفل حين يرى والده يقرأ كتابا فهو يقلده ويسرع إلى قصة أو مجلة يقرأها، وحين يراه يبحث عن معلومة علمية في موسوعة فهذا يثير فضول الطفل ويدفعه لطرح ما يدور في ذهنه من أسئلة علمية ومعرفية.أما المدارس، فدورها مكمل لدور أولياء الأمور في تأسيس الوعي الثقافي والمعرفي لدى الطفل، وتنمية حبه لمطالعة الكتب والمشاركة في الأنشطة المختلفة التي تسهم في بناء شخصية الطفل، ولن يكون ذلك إلا بوجود مربين ومدرسين أكفياء يعملون بمحبة لصقل شخصية الطفل ورعاية موهبته وتوجيه ميوله المعرفية، وفق العمرو.والحديث عن دور الأصدقاء والأقران في تكوين شخصية الطفل ورسم سلوكه وتوجهاته عموما، فهو أمر يدعو لمزيد من اليقظة والحذر، ذلك أن تأثير الأقران على بعضهم بعضا كبير جدا وقد يفوق تأثير الفئتين: أولياء الأمور والمدرسين، ما يستوجب على الأهل توجيه الطفل للصديق المناسب الذي يُؤمَن جانبه، بحسب عمرو.وفيما يتعلق بالاهتمام بالثقافة العربية والمحتوى المعرفي الثقافي للطفل، في زمن يعد الأطفال الأكثر تأثرا بالحضارات الأخرى والثقافات الغربية، ينوه عمرو إلى أن ذلك يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ويؤكد ضرورة التنسيق وتنظيم الجهود على مستوى الوطن العربي، وهذا الهدف واحد من مخرجات أنشطة الألكسو، حيث ينفذ ممثلوها أنشطة للأطفال في بلدانهم، يسبقها التنسيق من خلال اجتماعات عمل لممثلي كرسي الألكسو، ما يتيح الوصول إلى منهجية واحدة في تفعيل الاهتمام بثقافة الطفل العربي، ووضع الخطط والسياسات لمواجهة تأثير الحضارات والثقافات الأخرى، التي باتت تتسلل إلى عقول أطفالنا وتخطف أبصارهم بوساطة تلك اللوحات والشاشات والأجهزة الإلكترونية وما تعرضه من مضامين مصحوبة بكل أشكال الجذب لمستخدميها من أطفالنا.ويقول، "المهمة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، ننجزها بالتعاون والتكاتف بين الأطراف المعنية بثقافة الطفل وتعليمه وتربيته، وبشراكة فاعلة بين المؤسسات العامة والخاصة"، وصولا إلى مكان آمن يعيش فيه أطفالنا بثقة كبيرة بحاضر أمتهم وماضيها ومستقبلها، مسلحين بالعلم والمعرفة والاعتداد بالنفس.ويتابع العمرو، بأنه ليس منحازا إلى الأدباء والمعلمين دون مبرر أو سبب، فالأديب والمعلم هما اللذان يحملان مسؤولية بناء شخصية الطفل العربي من جوانبها كافة، وهما القدوة للطفل في مدرسته وفي مشواره الثقافي والعلمي والفكري خارج أسوار المدرسة، والاهتمام بهما ودعمهما من أهم مدخلات بناء شخصية الطفل العربي، فالمعلم بما يبذله من جهد وما يقدمه من عطاء داخل أسوار المدرسة إنما يشكل عقل الطفل ويضبط أفكاره وتفكيره ويضعه على سلم الارتقاء بشخصيته بجوانبها المختلفة، وقد يكون ذلك مثلا من خلال تركيزه على أعلام وشخصيات وطنية وردت سيرتهم في درس من دروس الكتاب، وتحبيب سيرتهم إلى الطفل ليقتدي بهم، ويسعى إلى أن يصبح علما يخدم وطنه بمكونات شخصيته وحصيلة علمه.والأديب يستطيع بقصيدة يقدمها للطفل أن يشكل وجدانه ويوجه عواطفه وينمي في روحه بذور العطاء والتفوق والإنجاز وحب الوطن وما إلى ذلك من أهداف إن تحققت في ذات الطفل فهي تسهم إسهاما كبيرا بنهوضه وارتقائه سلم المجد والإبداع والتفوق.ويبرر عمرو انحيازه للأديب والمعلم لا يعني بحال من الأحوال إهمال دور الأسرة ممثلة بالأب والأم، فهما قدوة ملازمة للطفل في معظم وقته، ويستطيعون الإسهام بشكل كبير في بناء وتوجيه شخصية أبنائهم.