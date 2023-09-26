"محمود درويش الشاعر والإنسان" ندوة يستضيفها "معرض عمان الدولي للكتاب"

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أقيمت ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب مساء أول من أمس، ندوة بعنوان" محمود درويش الشاعر والإنسان" بمشاركة عدد من الأكاديميين والنقاد من الأردن وفلسطيين، مدير إدارة مؤسسة محمود درويش، فتحي البس.وشارك في الندوة أستاذ النقد المعاصر في الجامعة الأردنية شكري عزيز الماضي، أستاذ الأدب والنقد في جامعة فيلادلفيا الدكتور محمد عبيدالله، وأستاذ الأدب الحديث في جامعة بيرزيت الدكتور إبراهيم أبو هشهش، ومؤلف كتاب محمود درويش من الغنائية إلى الكونية الدكتور إسماعيل أبو حطب.وقدم الدكتور الماضي، ورقة له بعنوان "التحول في شعر درويش"، بنيت على فرضية تحول درويش من شاعر المقاومة إلى شاعر الحرية، وكيف أصبح شعره أكثر اتساعا وشمولية بمفهومه وعلاقاته، وأبعاده، حيث أصبح ينشد الحرية للإنسان بعامة، ولكل المقهورين والمضطهدين والمنفيين، وهو ما مكنه من صوغ قصائد تكشف العلاقة بين جوهر اللحظة الزمانية المكانية الوطنية التاريخية المعيشة وجوهر الحياة أو مسوغ الوجود المتمثل في الكفاح الإنساني الشامل في كل زمان ومكان.وأكد في ورقته، وجود ثوابت ومتغيرات في الرؤية الفنية لدى درويش، ولهذا فإن التحول في شعره لا يعني التراجع أو الانكفاء أو التخلي عن القضايا الكبرى كما ذهب إلى ذلك كثيرون ووجهوا له اتهامات قاسية، أي لا يعني الانفصال عن حركة الواقع أو الانتقال من شعر الالتزام الوطني السياسي إلى تجسيد ما يسمى بالشعر الصافي أو الشعر الخاص أو الشعر المجرد، كما لا يعني هذا التحول التغيير في رؤيته أو مواقفه الوطنية والسياسية.وتوقف عند قصيدتين للشاعر درويش الأولى، "رسالة من المنفى"، من ديوان أوراق الزيتون، والثانية" من أنا دون منفى" من ديوان سرير الغريبة، ويفصل بينهما 4 عقود من تاريخ الصدور، ولكن بينها مشترك هو "المنفى" لتأكيد الفرضية التي ذكرها في بداية ورقته، ورصد المتغيرات والثوابت، وبيان اتساع الرؤية الفنية، واتساع أفق التلقي أو جمالياته.أما الدكتور محمد عبيدالله، فقال: "إن تجربة درويش الشعرية هي تجربة كبرى من تجارب الشعر العربي بأسره قديما وحديثا، فهو ليس شاعر مرحلة أو منطقة، وإنما هو من كبار شعراء اللغة العربية في تاريخنا الطويل، ونضعه بين الأسماء الكبيرة، والقمم في الشعر العربي مثل المنتبي، وأمرؤ القيس، وغيرهم".وأضاف، أن عطاء درويش امتد نحو نصف قرن فقد بدأت رحلته مبكرا من خلال ديوان "عصافير بلا أجنحة"، الذي يحذفه لأسباب فنية، ولكن البدايات بالنسبة للقارئ والدارس لها أهمية خاصة، وهو معروف ومنشور العام 1960 وهو شعر المرحلة الثانوية أو الصبا المبكر، مبينا العجيب في هذا الديوان أن درويش وضع له مقدمة فيها توجهات، وفيها وعود، ووعي مبكر لوظيفة الشعر، وما الذي يريد منه.وبين، أن درويش طوع الشعر بمهارة نادرة مستعملا حزمة واسعة من الأدوات، والأساليب والمهارات في التعامل مع اللغة، والإيقاع والصورة بروح شعرية معاصرة تدمج الغنائي بالملحمي بالسردي، وتصل الشعر بالنثر وتربط المعاني المجردة بتفاصيل الحياة والواقع، وتربط التراث العربي بالثقافة العالمية في سبيل التعبير عن دقائق التجرية الذاتية، والعامة أي تجربة الشاعر والجماعة الفلسطينية التي ينتمي إليها الشاعر.ورأى الدكتور أبو هشهش في مداخلته حول مفهوم "التحول في المفهوم الذاتي لدى محمود درويش نفسه"، وكيف صار درويش يدرك نفسه من خلال ثلاث قصائد اعتبرها مختبرا للتحول، وقصيدة "يكتب الرواي يموت"، وقصيدة" محاولة انتحار"، وقصيدة "آن للشاعر أن يقتل نفسه"، والتي كلها تدور في حقل دلالي واحد وهو موت الشاعر.ويعتبر أن تحول مفهوم الذات عند درويش في ثلاث قصائد نشرها في مجموعته" أغنية هي أغنية" مختبرا لتشكل الذات الجديدة عند درويش الذي كان منشغلا قبلها في تشكيل مفهوم ذاتي جمعي للفلسطينيين، ليس هو وحدة، ولكن هناك كتابا وشعراء أخرون وعلى رأسهم غسان كنافي وجدوا من مهمتهم خلق فلسطين وجدانية بعد أن تم إزالة فلسطين الحقيقية والجغرافية من الخريطة، فكان يجب إعادة خلقها في الوجدان الجمعي قبل فرضها على الخريطة مجددا.وقال الدكتور أبو حطب: "إن دوريش هو شاعر تحولات من ذات فردية إلى الإنسانية الخالصة، وأنا زعمت في كتابي بأنه شاعر كوني عظيم، ونحن بحاجة إلى "إدانته" بالإنسانية من خلال نصوصه التي يجب أن تخضع للتفكيك والتحليل كلها، واستخلاص الجوانب الإنسانية فيها. وأضاف أن دوريش خلال رحلته الفنية زاوج بين ارتباطه بقضيته القومية وهي القضية الفسطينية وبين العوالم الإنسانية الكبيرة، والتطلع إلى الحرية والعدالة والجمال، فقد كان يطمع عبر مشروعه إلى تأسيس مرجعية ثقافية تفضي إلى أن نكون معه في قلب العالم، ولذلك كتب إشعارا من منطلق تغيير العالم.وكان مدير مؤسسة محمود درويش، فتحي البس، استهل الندوة بالشكر لاتحاد الناشرين الأردنيين، والقائمين على معرض عمان الدولي للكتاب على إقامة هذه الندوة التي تحتفي بشاعر عربي وفلسطيني كبير.