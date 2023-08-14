الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

مدارس شمال اسكتلندا تستقبل 17 زوجاً من التوائم

مدارس شمال اسكتلندا تستقبل 17 زوجاً من التوائم
مدارس شمال اسكتلندا تستقبل 17 زوجاً من التوائم
تستعد منطقة سكنية في شمال اسكتلندا لاستقبال ثاني أكبر عدد من التوائم في بداية العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وسوف ترحب منطقة إنفركلايد بـ 17 زوجاً من التوائم يوم الجمعة المقبل.اضافة اعلان

وأشار تقرير لموقع "سكاي" البريطاني إلى أن المرة الوحيدة التي بدأ فيها أكبر عدد من التوائم المدرسة في المنطقة كانت في 2015، عندما بدأ 19 زوجاً من التوائم المدرسة الابتدائية.




ويوم الجمعة الماضي، اجتمع الطلاب في مدرسة سانت باتريك الابتدائية في غرينوك لإجراء بروفة بالزي المدرسي، قبل يومهم الأول، وقد حضر 15 من أصل 17 زوجاً من التوائم.

ومع العام الدراسي الجديد، سيتم رفع عدد التوائم في منطقة إنفركلايد إلى 147 زوجاً منذ 2013 - بمتوسط قدره 13 زوجاً سنوياً.


اقرأ أيضاً: 
متلازمة التوأم المتلاشي.. جنين يختفي في الرحم ليترك ندبة بروح أخيه
بقرة (صورة تعبيرية)

مشهد صادم.. فيديو لبقرة غاضبة تدهس طفلة بشراسة 13 آب 2023

لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟

لماذا يرتدي القضاة في عدد من الدول شعرا مستعارا؟ 13 آب 2023

أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

أمسية فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان 12 آب 2023

تعبيرية

الأمان في العلاقات طوق نجاة يحمي من الخسائر 12 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نار

قتل 3 منهم.. شاب يسكب البنزين ويشعل النار في أقاربه بمصر

منذ 50 دقيقة
Best-Watermelon-Skincare-Products

كيف تستخدمين البطيخ للعناية بجمالك؟

منذ2 ساعة
medium_2023-08-10-ef1bac073a

"القفز في الماء" هربا من الحرائق ليس آمنا كما يظن كثيرون.. لماذا؟

منذ3 ساعة
16880299420396

زوكربيرغ يتهم ماسك بـ"عدم الجدية" بشأن "النزال"

منذ3 ساعة
ai-vs.-machine-learning-vs.-deep-learning-whats-the-difference1

أساتذة الجامعات يبحثون عن طرق لـ"مقاومة" الذكاء الاصطناعي

منذ4 ساعة
crime-1024x587

كيف جعل الذكاء الاصطناعي عالم الجريمة "أكثر خطرا وقربا" من الناس؟

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ17 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 