مدارس شمال اسكتلندا تستقبل 17 زوجاً من التوائم

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وسوف ترحب منطقة إنفركلايد بـ 17 زوجاً من التوائم يوم الجمعة المقبل.وأشار تقرير لموقع "سكاي" البريطاني إلى أن المرة الوحيدة التي بدأ فيها أكبر عدد من التوائم المدرسة في المنطقة كانت في 2015، عندما بدأ 19 زوجاً من التوائم المدرسة الابتدائية.ويوم الجمعة الماضي، اجتمع الطلاب في مدرسة سانت باتريك الابتدائية في غرينوك لإجراء بروفة بالزي المدرسي، قبل يومهم الأول، وقد حضر 15 من أصل 17 زوجاً من التوائم.ومع العام الدراسي الجديد، سيتم رفع عدد التوائم في منطقة إنفركلايد إلى 147 زوجاً منذ 2013 - بمتوسط قدره 13 زوجاً سنوياً.